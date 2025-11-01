Haberler

İsrailli Saldırganlar Filistinli Zeytin Toplayıcılara Saldırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Burin köyünde zeytin toplayan Filistinlilere saldırarak bazılarını darp etti ve zeytinleri yerlere saçtı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un güneyinde yer alan Burin köyünde zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı ve bazılarını darp etti.

Filistin'in resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsraillilerin Burin köyü ile Huvvara kasabası arasında kalan arazide zeytin toplayan Filistinlilere saldırdığı ve bazılarını darp ettiği belirtildi.

Haberde, İsraillilerin Filistinlileri tarlalardan zorla çıkardıkları, topladıkları zeytinleri de yerlere saçtıkları ifade edildi.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü

Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü
Hava yolu şirketi artık kilolu yolculardan 2 koltuk parası alacak

Hava yolu şirketi artık kilolu yolculardan 2 katı para alacak
Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi

Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü

Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
Yeni faylar tespit edildi! Prof. Dr. Sözbilir'den beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı

Yeni faylar tespit edildi! Beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı
İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı

Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı duyurdu
Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı

Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı
Otobüste yer kavgası! İki kadın yumruklaştı

Otobüste yer kavgası! İki kadın yumruklaştı
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.