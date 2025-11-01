İsrailli Saldırganlar Filistinli Zeytin Toplayıcılara Saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un güneyinde yer alan Burin köyünde zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı ve bazılarını darp etti.

Filistin'in resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsraillilerin Burin köyü ile Huvvara kasabası arasında kalan arazide zeytin toplayan Filistinlilere saldırdığı ve bazılarını darp ettiği belirtildi.

Haberde, İsraillilerin Filistinlileri tarlalardan zorla çıkardıkları, topladıkları zeytinleri de yerlere saçtıkları ifade edildi.