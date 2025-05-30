İsrailli Saldırganlar El Halil'de Hamile Kadını Yaraladı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinli hamile bir kadını yaraladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'da Filistinlilere saldırdı.

Filistin Kızılayı ekipleri, Mesafir Yatta'da İsrailli grubun saldırısına uğrayan 37 yaşındaki hamile bir kadına müdahale etti.

Vücudunda morluklar oluşan hamile kadın, Kızılay ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Mesafir Yatta'daki Filistinliler, sık sık İsrail ordusunun koruması altında fanatik İsraillilerin saldırılarına maruz kalıyor, yasa dışı şekilde evlerinin tahliye edilmesi ve yıkımı tehdidiyle de mücadele ediyor.

İsrail ordusunun, bölgeyi askeri eğitim alanı olarak kullanmak için Filistinlilerin evlerini buldozerlerle yıktığı belirtiliyor.

Filistinlilerin, Mesafir Yatta'da İsrail ordusunun uyguladığı yıkım ve sürgün politikasına karşı gösterdiği mücadeleyi anlatan "No Other Land" (Başka Toprak Yok) filmi, bu yıl "En İyi Belgesel Oscar"ını kazanmıştı.