İsrailli Saldırganlar Batı Şeria'da Koyunları Vurdu

Güncelleme:
Batı Şeria'nın Tuka beldesinde, işgal altındaki Filistin topraklarında bir çiftliğe yapılan saldırıda, İsrailli yüzü maskeli saldırganlar, 6 koyun ve kuzuyu öldürdü. Güvenlik kamera kayıtları saldırının anlarını belgeledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da bir çiftlikte koyunlara saldırarak öldürdüğü anların güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı.

Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, 27 Ekim'de Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı Tuka beldesine Filistinlilere ait bir çiftliğe saldırdı.

Yüzleri maskeli saldırganlar, 6 koyun ve kuzuyu öldürdü Filistinlilere ait bir araca da zarar verdi.

Öte yandan Filistin basını 27 Ekim'deki saldırının güvenlik kamera kaydını yayımladı.

Görüntüde İsraillilerin koyun ve kuzuların olduğu ağıla girdiği görülüyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden birinin kuzuları havaya kaldırarak yere çarptığı ve ağıldaki briketi de hayvanlara vurduğu kameraya yansıyor.

Diğer 2 İsrailli gaspçı ise ellerindeki sopalarla kuzu ve koyunlara saldırıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine inşa edilen 250'den fazla yasa dışı yerleşim yeri bulunuyor.

Gasbedilen Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinde 500 binden fazla İsrailli yaşıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'da Filistin beldeleri ve köylerine saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar, kendi topraklarında işgalin boyunduruğu altında yaşamak zorunda kalan Filistinlilerin hayatlarını daha da zorlaştırıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
