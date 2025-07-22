İsrailli Saldırganlar Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Araçları Ateşe Verdi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki aracı ateşe verdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup İsrailli, sabah saatlerinde Ramallah'ın doğusundaki Beyteyn beldesine baskın düzenledi.

Beldede Filistinlilere ait iki aracı ateşe veren Filistinliler, evlerin duvarlarına İbranice sloganlar yazdı.

Belde sakinlerinin karşı koymaya çalışmasına rağmen İsrailliler, bölgedeki saldırılarını arttırdı.

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın kuzeyindeki Turmus Aya beldesinde de Filistinlilere ait bir eve saldırdı, evdeki bazı eşyalara el koydu.