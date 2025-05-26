İsrailli Rehinelerin Ailelerinden 'Hannibal Protokolü'ne Karşı Çağrı

Gazze'de öldürülen İsrailli esirlerin aileleri, hala hayatta olan rehinelerin hayatını riske atmamak için, Gideon'un Savaş Arabaları Harekatı'nın ağır silah kullanımına izin veren ve esirlerin hayatını tehlikeye atabilecek olan "Hannibal Protokolü"ne dönüştürülmemesi çağrısında bulundu.

Yediot Ahronot'a göre, esir aileleri, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası önünde bildiri okudu.

Aileler, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'den siyasilere karşı durarak Gazze'deki esirlerin geri getirilmesini "birincil hedef" haline getirmesini talep etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizler, askeri baskının esirlerin ölümüne yol açtığını ve kayıplara neden olduğunu hatırlatan yaşayan birer örneğiz. Ordunun askerlerini, rehinelerin hayatını tehlikeye atacak bir duruma sokmayın. 'Gideon'un Arabaları' operasyonunu 'Hannibal Protokolü'ne çevirmeyin."

Geçtiğimiz çarşamba günü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs'teki ofisinde düzenlediği basın toplantısında, " Gazze'de hala hayatta olduğu kesin olan 20 rehine var. Öldüğü tahmin edilenlerin sayısı ise 38'e kadar çıkıyor." demişti.

Savaşın başından bu yana, Hamas birçok açıklamasında, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda İsrailli esirin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İsrail muhalefeti ve esir aileleri, Netanyahu'yu, hükümetindeki aşırı sağcı kanadın taleplerine boyun eğerek savaşı sürdürmekle suçluyor.

Esirlerin kurtarılma imkanı yoksa alanlarla birlikte ortadan kaldırılmasını öngören Hannibal Protokolü, yaklaşık 20 sene gizlenmişti. 2003'te İsrailli doktor Avner Shiftan tarafından öğrenilen protokol, Haaretz gazetesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'teki saldırılarda sivil ölümlerin araştırılması sırasında, görgü tanıklarının şahitliği ve bölgede ağır ateşli silahların kullanılması üzerine Hannibal Protokolü'nün uygulandığı iddiaları gündeme gelmişti.

İsrail ordusu, güvenlik kabinesinin 4 Mayıs'ta onayladığı yeni saldırı planı kapsamında Gazze'de işgali genişletip kalıcı hale getirmeyi amaçlayan kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gideon'un Savaş Arabaları" adlı plan kapsamında Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde kapsamlı kara harekatı başladı." ifadesine yer verilmişti.