İsrailli milletvekili: İzzeddin el-Kassam Tugayları hala aktif

İsrailli milletvekili Amit Halevi, ülkesinin 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının herhangi bir tugayını "yok edemediğini" belirterek, "tüm Hamas ve İslami Cihad tugaylarının aktif olduğunu" söyledi.

İsrail'in Kanal 14 televizyonuna konuşan Halevi, ülkesinin Gazze'ye saldırılardaki tutumunu eleştirdi.

Halevi, İsrail'in Gazze'ye 7 aydır saldırılarının sürdüğünü belirterek, "Philadelphia Koridoru'nu (Gazze ile Mısır arasındaki sınır) tutmadınız, (Gazze) Şeridi bölmediniz, yakıtı kontrol etmediniz, yardımları kontrol etmediniz, yardımları dağıtan siz değilsiniz. Dolayısıyla bölgenin kontrolü sizde değil." ifadelerini kullandı.

"Sonuç olarak Hamas ne istiyorsa yapıyor." diyen Halevi, Savunma Bakanı'nın "Kassam Tugaylarının çoğunun yok edildiğini" savunduğu açıklamasına cevaben, "Tek bir tugay bile, tek bir tugay bile (yok edilmedi)." dedi.

Halevi, açıklamalarını "tam bilgi ve sorumlulukla" yaptığını belirterek, "Hamas'ın tüm tugayları, 24 tugayın tamamı aktifler ve sahada mevcutlar, İslami Cihad'ın tugaylarından bahsetmiyorum bile." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları sırasında "geri çekildiğini" öne sürdüğü yerlerden bahseden Halevi, buralarda da "her şeyin kendini tekrar ettiğini" söyledi.

İsrail ordusu, Gazze'deki İzzeddin el-Kassam Tugaylarının "24 taburundan sadece Refah'ta dördünün kaldığını" öne sürmüştü.