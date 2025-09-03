İsrailli Komutanın Hamas Saldırısı Öncesi Tedbir Eksikliği Ortaya Çıktı

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği sürpriz saldırıdan yalnızca bir saat önce bölgeye gelen üst düzey İsrailli komutanın ön istihbarat bilgilerine rağmen tedbirleri arttırmadığı ortaya çıktı.

Haaretz gazetesinin ulaştığı İsrail ordusunun 7 Ekim'e ilişkin soruşturmasına göre, Nova Müzik Festivali'nin yapıldığı bölgeden sorumlu İsrailli Yarbay Haim Cohen, Hamas saldırısından yalnızca bir saat önce bölgeye geldi ancak aldığı ön istihbarata rağmen hiçbir tedbir almadı.

Gazze Tümeni Kuzey Tugayı Komutanı Yarbay Cohen, Nova Müzik Festivali'nin yapıldığı alanda güvenlikten sorumlu yalnızca 50 polisin görev yaptığını gözlemledi.

İsrail ordusunun 7 Ekim "başarısızlığına" ilişkin yürüttüğü soruşturmada verdiği ifadesinde saldırı öncesi kendisine ulaşan istihbaratın ne olduğunu tam olarak açıklamayan Cohen, festivalin iptal edilmesini gerektiren bir bilgiye sahip olmadığını iddia etti.

Soruşturma sonucunda Yarbay Cohen'in, kalabalığın büyüklüğü, zamanlama ve hassas lokasyonu göz önüne alındığında festival alanına askeri güç görevlendirmemesinin yanlış bir karar olduğu belirtildi.

Yarbay Cohen, saldırıdan saatler önce nedeni belirsizce Gazze sınırına gitme kararı aldı

Haaretz'in haberinde, Yarbay Cohen'in ülkenin kuzeyinde bulunan Tiberya'daki evinden nedeni belirsiz bir şekilde yerel saatle saat 03.13'te Nova Müzik Festivali'nin yapıldığı alana gitmeye karar verdiği belirtildi.

Gece boyunca İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet, askeri istihbarat servisi ile İsrail ordu komutanlığının Hamas'ın olağandışı faaliyetlerine dair "endişe verici" işaretler tespit ettiği aktarılırken Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi liderliğinde ve Güney Komutanlığı komutanının da katıldığı sabah saat 04.00'te telefon üzerinden brifing toplantısı yapıldığı da hatırlatıldı.

Yarbay Cohen'in ise Tiberya'daki evinden güneyde, Gazze Şeridi sınırındaki Nova Müzik Festivali alanına doğru yolculuğu sırasında son duruma ilişkin bilgilendirildiği aktarıldı.

Yaklaşık iki saatlik bir yolculuğun ardından sabah saat 05.30'da festival alanına ulaşan Cohen, soruşturmayı yürüten askerlere, bölgedeki askeri yetkililerle yaptığı birkaç görüşme esnasında festival alanında 4 binden fazla katılımcıyı ve mevcut güvenlik tedbirlerini ilk elden gözlemlediğini söyledi.

Cohen'in İsrail ordusunun 7 Ekim saldırısı öncesi yaptığı brifinglerde festivalden hiç bahsetmediği de kaydedildi.