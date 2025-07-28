İsrailli İnsan Hakları Örgütleri Gazze'deki Durumu Soykırım Olarak Nitelendirdi

İsrail'in Gazze'de "soykırım" uyguladığını belirten İsrailli iki insan hakları örgütü, bu bölgede yaşananlardan uluslararası toplumu da sorumlu tuttu.İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki uygulamalarına en sert tepkilerden biri, iki İsrailli insan hakları örgütünden geldi.

Kudüs'te ortak basın toplantısı düzenleyen B'Tselem ve İnsan Hakları İçin Doktorlar - İsrail (PHRI) örgütü, İsrail'in Gazze'deki uygulamalarına dair raporlarını kamuoyu ile paylaştı. Konuşmasına, "Her şeyi açık açık dile getirmek gerek" diyerek başlayan B'Tselem kuruluşunun uluslararası direktörü Sarit Mihaeli, titiz ve bağımsız araştırmaların ürünü olan her iki raporun "sadece bir sonuca vardığını", onun da "İsrail'in soykırım uyguladığı" olduğunu söyledi.

Bir diğer B'Tselem direktörü Yuli Novak da soykırımın "özünde tüm insanlığa karşı bir saldırı olduğunu ve 'İnsan olmak ne demek?' sorusunun gündeme gelmesini zorunlu kıldığını" ifade ederek bu soruya eylemlerle yanıt verilmesi gerektiğini belirtti.

Gazze sağlık sistemi sistematik bir şekilde çökertiliyor

PHRI ise "Gazze Soykırımının Sağlık Analizi" başlıklı raporunda, Gazze'deki sağlık ve hayatta kalma sistemlerinin, "hastanelere düzenlenen saldırılar, tıbbi yardımın ve tahliyelerin engellenmesi ve sağlık personelinin tutuklanması ile bilinçli ve sistematik bir biçimde çökertildiğini" ifade etti.

Raporda, İsrail'in bu eylemlerinin "savaş kapsamında tesadüfen olan olaylar olmadığı, bir bütün olarak Filistin halkını doğrudan hedef alma politikasının bir parçası olduğu" dile getirildi. PHRI yöneticisi Guy Şalev ayrıca "Yaşamın dokunulmazlığına inanan insanlar olarak doğruyu söylemeye mecburuz: Bu, mücadele etmemiz gereken bir soykırım" ifadesini kullandı.

"Uluslararası toplum da suçlu"

B'Tselem de PRHI gibi yaşananları soykırım olarak nitelendiriyor. Bu bağlamda İsrail'in devam eden işgaline atıfta bulunan örgüt, Filistinlilere karşı uygulanan şiddetin kurumsallığına ve faillere herhangi bir ceza verilmemesine dikkat çekerek, bunu "insanlıktan çıkmanın kurumsal mekanizması" olarak tanımlıyor.

Söz konusu "soykırımın" Doğu Kudüs ve Batı Şeria bölgesine sıçrama tehlikesinin de bulunduğunu öne süren B'Tselem, Gazze Şeridi'nde yaşananların ana sorumlusunun İsrail hükümeti olduğu sonucuna varıyor.

Her iki örgüt, aynı zamanda İsrail'i faal bir şekilde destekleyen ya da hiçbir şey yapmayan uluslararası toplumun da "suçlu" olduğunu ifade ederek "soykırımın durdurulması için hukuki açıdan var olan tüm araçların kullanılması gerektiğini" belirtiyor.

KNA / ET,CÖ

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