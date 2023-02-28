İsrailli hukukçulardan, aşırı sağcı siyasilere 'savaş suçunu teşvik' suçlaması

İsrailli hukukçular, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik toplu saldırılara destek veren Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile bazı aşırı sağcı milletvekilleri hakkında "savaş suçunu teşvik" ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

İsrailli hukukçular, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik toplu saldırılara destek veren Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile bazı aşırı sağcı milletvekilleri hakkında "savaş suçunu teşvik" ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Haaretz'in haberine göre, 22 İsrailli uluslararası hukuk uzmanı, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'dan Yahudi yerleşimcilerin Nablus'un güneyindeki Filistin beldelerine giriştiği toplu saldırılara ilişkin "derhal" soruşturma açmasını talep etti.

Uzmanlar, Başsavcı'ya sundukları dilekçelerinde, Maliye Bakanı Smotrich, aşırı sağcı milletvekilleri Zvi Fogel ve Limor Son Har-Melech'in saldırı sırasında ve sonrasında yaptığı açıklamaların "başkalarını savaş suçu işlemeye teşvik ettiğini" belirtti.

Şikayet dilekçesinde söz konusu siyasetçilerin açıklamalarına yer veren hukuk uzmanları, "Siyasetçilerin bu açıklamalarının bir kısmı saldırı gerçekleşmeden önce bazıları da saldırı gerçekleşirken destek iması içeriyor. Bazıları da bu saldırıları meşrulaştırma ve ileride benzerlerinin tekrar edilmesi için teşvik niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

Hukukçular, Yahudi isyancıların tutuklanmasını istedi

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi milletvekili Zvi Fogel'in, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "Huvvara kuşatılmış ve yanıyor. İşte tam görmek istediğim manzara" sözlerine işaret eden hukukçular, bu ifadelerin "savaş suçu sayılabileceğini, her halükarda şiddet ve ırkçılığı teşvik ettiği için İsrail yasalarına aykırı olduğunu" vurguladı.

İsrailli hukukçular, Huvvara'daki "Yahudi isyancıların bir an önce tutuklanması ve yargılanmasını" talep ederek bu dosyanın "terör olaylarıyla aynı sert tutumda ele alınması" gerektiğini kaydetti.

İsrail basını, aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, bölgedeki Yahudi yerleşimcilerin liderlerinden Davidi Ben Zion'un sosyal medya hesabından yaptığı, "Huvvara beldesi haritadan silinmeli" paylaşımını beğendiğine dikkati çekmişti. Ben Zion'un Yahudi yerleşimcilerin Huvvara beldesine saldırıları sırasında söz konusu paylaşımını sildiği aktarılmıştı.

Aynı şekilde Yahudi Gücü milletvekili Limor Son Har-Melech, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının gerçekleştiği sırada Huvvara'ya gittiğini belirterek, bunu "Batı Şeria sakinlerinin (Yahudi yerleşimciler) haklı güvenlik taleplerini desteklemek" için yaptığını savunmuştu.

Muhalefet lideri Lapid'den, aşırı sağcı hükümet yetkilisine "terör" suçlaması

Öte yandan, ana muhalefet lideri Yair Lapid, Huvvara'da işlenen terörü desteklediği gerekçesiyle Fogel'in İsrail Meclisi'nin Ulusal Güvenlik Komitesi başkanlığı görevinden alınması çağrısında bulundu.

Huvvara'daki Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını "terör" diye nitelendiren Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekili Fogel'in terörü açıkça teşvik ettiği ve bir beldenin tüm sakinleriyle birlikte yakılmasını desteklediği açıklamasının üzerinden bir gün geçti. Kendisi hala Ulusal Güvenlik Komitesi'nin Başkanlığını yapıyor." ifadelerine yer verdi.

Önceki başbakan ve Gelecek Var Partisi lideri Lapid, şöyle devam etti:

"Fogel, derhal komisyon başkanlığından alınmazsa bu utanç verici bir rezalet ve Başbakan'ın (Binyamin Netanyahu) üzerinde dalgalanan kara bir bayrak olacaktır. Güvenlik güçleri, masumların, askerlerimizin hayatını tehlikeye atarak terörizmi açıkça destekleyen bir başkanın bulunduğu komitenin görüşmelerine, gelemez ve gelmemelidir. Fogel, komite başkanlığından uzaklaştırılmalıdır."

Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyonda yer alan ve Filistinlilere karşı ırkçı politikalarıyla bilinen Yahudi Gücü Partisi milletvekili Fogel, "Huvvara'da elde edilen caydırıcılık, (2002'de İsrail ordusunun yürüttüğü) Savunma Kalkanı Harekatı'ndan bu yana Batı Şeria'da elde edilmemişti." ifadelerini kullanmıştı. İsrail ordusunun, İkinci İntifada döneminde yürüttüğü bu operasyonlar yüzlerce Filistinlinin can kaybıyla sonuçlanmıştı.

Aşırı sağcı parlamenter Fogel, daha önce de yabancı basına yaptığı bir açıklamada, İsrail'in Filistinlilere karşı "fazla merhametli davrandığını" ifade ederek, "Bir İsrailli anne ağlayacağına 1000 Filistinli anne ağlasın." demişti.

Yerleşimcilerin Huvvara saldırıları

İsrail güçlerinin 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a birkaç noktadan düzenlediği baskın bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalede bulunmuş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde pazar günü iki Yahudi yerleşimcinin silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından da yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara'ya gelerek Filistinlilere karşı toplu intikam saldırıları düzenlemişti.

Yerleşimciler, beldede onlarca evi ve arabayı kundaklamış, Filistinlilere saldırmış ve 1 kişiyi öldürmüştü. İsrail ordusunun Yahudi yerleşimcilerin bu saldırılarını engellemediği buna karşın Filistinlilere güç kullandığı aktarılmıştı.