İsrailli Hava Akrobasi Ekibi Bağımsızlık Günü'ne Hazırlanıyor
Xinhua - Güncel
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TEL AVİV, 2 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in Tel Aviv kentinde, İsrail Hava Kuvvetleri hava akrobasi ekibi, yaklaşan Bağımsızlık Günü kutlamaları için bir eğitim uçuşu yaparken görülüyor, 1 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Tomer Neuberg/JINI/Xinhua aracılığıyla)
TEL AVİV, 2 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in Tel Aviv kentinde, İsrail Hava Kuvvetleri hava akrobasi ekibi, yaklaşan Bağımsızlık Günü kutlamaları için bir eğitim uçuşu yaparken görülüyor, 1 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Tomer Neuberg/JINI/Xinhua aracılığıyla)
Xinhua / Güncel