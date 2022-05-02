İsrailli Hava Akrobasi Ekibi Bağımsızlık Günü'ne Hazırlanıyor - Haberler

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İsrailli Hava Akrobasi Ekibi Bağımsızlık Günü'ne Hazırlanıyor

Xinhua - Güncel
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İsrailli Hava Akrobasi Ekibi Bağımsızlık Günü'ne Hazırlanıyor

TEL AVİV, 2 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in Tel Aviv kentinde, İsrail Hava Kuvvetleri hava akrobasi ekibi, yaklaşan Bağımsızlık Günü kutlamaları için bir eğitim uçuşu yaparken görülüyor, 1 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Tomer Neuberg/JINI/Xinhua aracılığıyla)

TEL AVİV, 2 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in Tel Aviv kentinde, İsrail Hava Kuvvetleri hava akrobasi ekibi, yaklaşan Bağımsızlık Günü kutlamaları için bir eğitim uçuşu yaparken görülüyor, 1 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Tomer Neuberg/JINI/Xinhua aracılığıyla)

Xinhua / Güncel

Bağımsızlık, Tel Aviv, İsrail, Mayıs, Güncel, Haberler

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