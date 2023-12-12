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İsrailli hakim Filistinli esirin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı

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Filistinli hukuk kuruluşları, İsrailli bir hakimin, 13 Kasım'da Filistinli bir esirin ölümüyle ilgili koşullar hakkında soruşturma başlatmaya karar verdiğini açıkladı. İsrail hapishanesinde öldürülen esirin vücudunda işkence izleri bulunmuştu.

Filistinli hukuk kuruluşları, İsrailli bir hakimin, 13 Kasım'da Filistinli bir esirin ölümüyle ilgili koşullar hakkında soruşturma başlatmaya karar verdiğini açıkladı.

Filistinli Esirler Cemiyeti ile Filistin hükümetine bağlı Mahkumlar ve Özgür Bırakılanlar İşleri Komisyonu'ndan, konuyla ilgili ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, " İsrail'in kuzeyindeki Hadera Mahkemesi'ndeki İsrailli hakimin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Salfit kentinde, esir Abdurrahman Ahmed Meri'nin (33) İsrail hapishanesinde öldürülmesiyle ilgili davada, derhal soruşturma başlatılmasına karar verdiği" kaydedildi.

Açıklamada, hakimin kararının, "hayatını kaybeden esir Meri'nin vücudunda yaralar, suça ilişkin işaretler ve izler bulunması nedeniyle ağır dayak ve işkenceye maruz kaldığının netleştirilmesinin ardından" geldiği belirtildi.

Mahkemenin, İsrail polisinden konuyla ilgili soruşturmaların tamamlanıp adli tıp raporunun 25 Aralık tarihine kadar sunulmasını istediği aktarıldı.

Meri'nin, 7 Ekim'den sonra İsrail hapishane idaresinin, erkek ve kadın mahkumlara yönelik başlattığı şiddetli saldırıların ardından 13 Kasım'da İsrail'in kuzeyindeki Megiddo Hapishanesi'nde öldürüldüğüne, o tarihten bu yana cezaevlerinde 6 esirin daha hayatını kaybettiğine işaret edildi.

Filistinli kurumların açıklamasına ilişkin, İsrail makamlarından henüz herhangi bir yorum gelmedi.

Evli ve 4 çocuk babası Meri, 25 Şubat'ta tutuklanmıştı. Meri'nin kardeşi Muhammed Meri de İsrail güçleri tarafından 2005 yılında öldürülmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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