İsrailli Hak Örgütü'nden Küresel Sumud Filosu'na Destek Çağrısı

İsrailli hak örgütü "Adalah", Tel Aviv yönetimine Gazze'ye insani yardım götürmeyi amaçlayan ve İsrail ordusu tarafından saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'na yönelik yasa dışı el koymayı durdurma çağrısında bulundu.

Adalah'tan yapılan yazılı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nun İsrail'in Gazze'ye uyguladığı yasa dışı ablukayı kırmaya çalışan barışçıl bir insani yardım misyonu olduğuna işaret edilerek filoya yapılan saldırı "en şiddetli şekilde" kınandı.

İsrail'e yasa dışı el koymayı durdurma, gemilerin Gazze'ye geçişine izin verme, gözaltına alınan aktivistleri derhal serbest bırakma ve el konulan yardım malzemelerini iade etme çağrısı yapılan açıklamada, "Filistin karasularına doğru seyreden uluslararası sularda barışçıl sivillerin kaçırılması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadesi kullanıldı.

Adalah, filodaki aktivistleri İsrail makamları nezdinde hukuki olarak temsil edeceğini ve öngörülen yasa dışı gözaltılara itiraz edeceğini duyurdu.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı.

Gazze'ye insani yardım taşımak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail, bazı gemileri ele geçirdiğini, yolcuları alıkoyduğunu açıkladı.