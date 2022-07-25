Son dakika gündem: İsrailli hak örgütü B'tselem'den, öldürülen Al Jazeera muhabiri Ebu Akile ilgili rapor yayınladı

İsrailli hak örgütü B'tselem, İsrail güvenlik güçlerinin, aralarında Al Jazeera televizyonunun kadın Muhabiri Filistinli Şirin Ebu Akile'nin cenazesinin de içinde yer aldığı dört Filistinlinin cenazesine katılanlara saldırdığı görüntüleri yayınlayarak, "Filistinlilerin yas tutmaya bile hakkı yok" başlıklı bir rapor yayınladı.

B'tselem, yayınladığı raporunda, İsrail güçlerinin Şirin Ebu Akile'nin 13 Mayıs'taki cenazesi sırasında İsrail polisinin tabutu taşıyanlara ve diğer katılımcılara saldırdığını anımsatarak, İsrail polisinin olayla ilgili açtığı soruşturma sonucunda "herhangi bir yetkiliye veya kuruma bir yaptırım uygulanmadığını" paylaştı.

B'tselem Ebu Akile'nin cenazesi dışında üç ayrı Filistin cenazesinde daha İsrail güvenlik güçlerinin katılımcılara saldırdığını, cenazenin geleneklerine uygun şekilde "saygın biçimde" kaldırılmasına müsade etmediğini kaydetti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 16 Mayıs'ta gerçekleşen Velid eş-Şerif (23), işgal altındaki Batı Şeria'nın Halil kenti yakınlarındaki Gufran Varasne (30) ve Nayfe et-Tus'un 1 Temmuz'daki cenazelerindeki video kayıtları, görgü tanıkları sonucunda İsrail güçlerinin katılımcılara coplar, göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale ettiğini ortaya koydu.

İsrail'in "dört cenazeye saldırısının yeni bir unsur olmadığı B'tselem örgütünün daha önce de benzer olayları kaydettiği" aktarıldı.