İsrailli Güvenlik Şeflerinden Hükmete Gazze Saldırısı Uyarısı

İsrailli güvenlik şeflerinin, hükümet yetkililerine Gazze kentinin işgalini amaçlayan saldırıların İsrailli esirlerin ölümüyle sonuçlanacağı uyarısında bulunduğu kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, "Gideon'un Savaş Arabaları II" ismi verilen saldırı planı onaylanmadan önce yapılan bir toplantıda güvenlik şefleri hükümeti uyardı.

Gazze kentinin işgalini amaçlayan saldırının ele alındığı toplantıda, üst düzey güvenlik yetkililerin, hükümet yetkililerine, saldırının tahmin edilenden çok daha uzun ve aylarca sürebileceği, İsrailli esirlerin ölümüyle sonuçlanarak hedefler gerçekleştirilmeden sona erebileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan İsrail güvenlik kabinesi bugün Gazze kentine yönelik saldırıları ele almak üzere toplandı.

Toplantı 5 saat sürerken sonrasında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Kassam Tugayları da 3 Eylül'de Telegram sayfasından yayımladığı bir videoda, İsrail'in "Gideon'un Savaş Arabaları 2" adını taşıyan operasyonuna karşı "Musa'nın Asası Operasyonu"nu başlattıklarını açıklamıştı.