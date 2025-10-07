Haberler

İsrailli Güçler Batı Şeria'da 150 Zeytin Ağacını Kesti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait 150 zeytin ağacını keserek, köydeki Filistinlilerin mülklerine zarar verdi. Baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı İsrail askerleri müdahalede bulundu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait 150 zeytin ağacını kesti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil kentine bağlı Umm el-Hayr köyünde Filistinlilere ait zeytin bahçelerine saldırdı.

Batı Şeria'nın güneyindeki Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Ratib el-Cebur, İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Umm el-Hayr köyüne baskın düzenlediğini söyledi.

Cebur, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilerin mülklerine zarar verdiğini ve köydeki 150 zeytin ağacını kestiğini ifade etti.

İsrail güçlerinin de köydeki birkaç eve baskın düzenlediğini aktaran Cebur, baskına tepki gösteren Filistinlilerin ise İsrail askerlerince darbedildiğini belirtti.

Öte yandan İsrail askerleri El Halil kentindeki Yata beldesinde de bazı evlere baskın düzenledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımla eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir

Bu ifadeyi ilk kez kullandı! Bahçeli'den İsrail'e "savaş" resti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes onu konuşuyor! Dünya devi son 5 penaltıyı kurtaran kalecinin peşinde

Herkes onu konuşuyor! Son 5 maçta yaptıkları olay oldu
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü

Minibüs şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.