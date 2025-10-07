İsrailli Güçler Batı Şeria'da 150 Zeytin Ağacını Kesti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait 150 zeytin ağacını kesti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil kentine bağlı Umm el-Hayr köyünde Filistinlilere ait zeytin bahçelerine saldırdı.

Batı Şeria'nın güneyindeki Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Ratib el-Cebur, İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Umm el-Hayr köyüne baskın düzenlediğini söyledi.

Cebur, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilerin mülklerine zarar verdiğini ve köydeki 150 zeytin ağacını kestiğini ifade etti.

İsrail güçlerinin de köydeki birkaç eve baskın düzenlediğini aktaran Cebur, baskına tepki gösteren Filistinlilerin ise İsrail askerlerince darbedildiğini belirtti.

Öte yandan İsrail askerleri El Halil kentindeki Yata beldesinde de bazı evlere baskın düzenledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımla eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.