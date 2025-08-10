İsrailli Grupların Batı Şeria'daki Saldırıları Devam Ediyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinli bir aileyi topraklarından zorla çıkararak mallarını ve ağaçlarını ateşe verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Selfit kentinin batısındaki Ez-Zaviye beldesinin Hallet Hamad bölgesine baskın düzenleyen bir grup İsrailli, Filistinli Abdulaziz Şukayr'e ait tarım mahzenini ekipman ve aletleriyle birlikte yaktı.

İsrailli grup, sekiz zeytin ağacını ateşe verdi, bir yağmur suyu toplama kuyusunu da tahrip etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grup, Abdulaziz Şukayr'a ve ailesine şiddet uygulayarak onları onlarca yıldır yaşadıkları ve hayvancılık yaptıkları topraklardan zorla çıkardı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, temmuzda Batı Şeria'da 466 saldırı gerçekleştirdi

Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşimlere Karşı Komisyonunun verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler temmuz ayında Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine karşı 466 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybederken, Filistinli 50 aileden oluşan iki Bedevi topluluğu da zorla yerinden edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1014 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'den fazla kişi de gözaltına alındı.