İsrailli Gruplar Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Çadırları Ateşe Verdi

El Halil yakınlarındaki masafer yatta bölgesinde, İsrailli gruplar Filistinlilere ait 3 çadırı ateşe verdi. Olay, bölgedeki saldırıların artışını ve Filistinlilerin zorla yerinden edilme çabalarını gözler önüne seriyor.

EL Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kenti yakınlarında Filistinlilere ait 3 çadırı ateşe verdi.

Koruma ve Direniş Komitesi Koordinatörü Fuad el-Amur, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden bir grup, Masafer Yatta'daki Vadi el-Cevaya bölgesine baskın düzenleyerek Filistinlilere ait 3 çadırı ateşe verdi." dedi.

Çadırların tarım ekipmanları ile eşyaların depolanması için kullanıldığını ve içinde kimsenin bulunmadığını aktaran Amur, söz konusu İsrailli grubun baskın sırasında bazı ağaçları kasten kestiğini vurguladı.

El Halil'in güneyindeki çevre bölgelerde ve Masafer Yatta'da yaşayan Filistinliler, sık sık İsrailli grupların saldırılarına uğruyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bölgedeki Filistinlileri zorla yerinden etmeye ve yasa dışı yerleşim birimlerini genişletmeye çalışıyor.

Filistin hükümetine bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler son iki yılda Filistinlilere ve mülklerine karşı 7 bin 154 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 33 Filistinli öldürüldü, 33 Filistinli Bedevi topluluğu da yerinden edildi.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
