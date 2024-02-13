İsrailli grup, Gazze'ye gönderilen yardımları engellemeye çalıştı

Aşırı sağcı İsraillilerin, insanlık felaketinin her geçen gün derinleştiği 2,3 milyon Filistinlinin çoğunluğunun gıda, temiz su ve barınmadan yoksun yaşam mücadelesi verdiği Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımları engelleme girişimleri devam etti.

Usdud (Aşdod) Limanı'ndaki kapılardan birinde toplanan yaklaşık 10 kişilik İsrailli grup, burada kamp kurarak Gazze'ye gönderilen yardımların çıkışını engellemeye çalıştı.

İsrail polisinin, limanın kapılarından birinde kamp kuran gruba müdahale etmemesi dikkati çekti.

Yardımları engelleme girişimine katılan İsrailli Elroi Sofer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 haftadır Gazze'ye gönderilen yardımların "Hamas'a gittiği" gerekçesiyle bunları engellemeye çalıştıklarını belirtti.

ABD'nin İsrail'e Gazze'ye insani yardım göndermesi için yoğun baskı kurduğunu buna karşı yardımların "Hamas'a" gitmesini önlemek için bu eylemi gerçekleştirdiklerini dile getiren Sofer, "Bu yardım eğer ki Gazze halkına gitseydi bu yardımları engelleyen gruplar farklı karar alırdı." sözlerini sarf etti.

Sofer, Gazze'ye giden yardımların Hamas'ın eline geçtiğini ve İsrail askerlerinin "Gazze halkını kurtarmasını zorlaştırdığını" savundu.

Hamas teslim olduğu zaman İsrail'in buradaki halka yardım göndereceğini Sofer, limandan bilgi alarak eylem yapacakları noktayı böyle seçtiklerini anlattı.

Sofer, Nitzana Sınır Kapısı'nda yardımları engellemek için toplananları kolluk kuvvetlerinin dağıtmasına değinerek İsrail polisi ve askerlerinin de kendileri gibi düşündüğünü ve güvenlik güçlerinin müdahalesinde "herhangi bir fiziksel temas, şiddet, kargaşa veya kötü davranış olmaksızın karşılıklı anlayışın sergilendiğini" söyledi.

Gazze'deki insani durumla ilgili İsrail'e yönelik eleştirileri değerlendiren Sofer, "İnsanlar, fotoğraflara, videolara ve bu hayal ürünlerine itibar etmemeli. Beyinleriyle bunun taktiksel olarak Gazze'de Hamas'a yardım ettiğini görmeli. Hamas açıkçası bir terör örgütü." diye konuştu.

Sofer, "İnsani yardım Hamas'ın eline gidiyor. Bu durumda, İsrail'in burada yapacak bir şeyi yok." ifadesini kullandı.

İsrail'deki aşırı sağcı gruplar, zorunlu açlığa maruz bırakılan, temiz suya ulaşamayan ve barınma krizi yaşayan Filistinliler için Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımların engellenmesi amacıyla protestolar düzenliyor.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun yaptığı bir ankete göre, İsraillilerin yüzde 72'si, "Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler geri getirilmeden buraya insani yardım gönderilmesine" karşı çıkıyor.