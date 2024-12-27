İsrailli Göstericiler Gazze'ye Yönelik Saldırıları Protesto Etti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 14 aydır havadan ve karadan sürdürdüğü saldırıların sona erdirilmesi talebiyle onlarca İsrailli Batı Kudüs'te gösteri düzenledi.

Batı Kudüs'te toplanan onlarca İsrailli, ellerinde "Halka yönelik soykırımı durdurun", "Etnik temizliği durdurun" ve "Katliamı durdurun" yazılı pankartla Gazze'ye yönelik saldırılara son verilmesi talebiyle İsrail ordusunu protesto etti.

İsrail polisi, göstericilerin taşıdığı pankartlara el koymak ve grubu dağıtmak için müdahale ettiği sırada taraflar arasında arbede yaşandı.

Gösteriyi organize eden "Özgür Kudüs " isimli aktivist grubun X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail polisinin 3 göstericiyi gözaltına aldığı duyuruldu.

Söz konusu aktivist grup daha önce de Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesi talebiyle Batı Kudüs'te ve İsrail'in çeşitli kentlerinde gösteriler düzenlemişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 436 Filistinli öldü, 108 bin 38 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.