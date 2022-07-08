İsrailli gazeteci: 'İsrail ordusu 1967 Savaşı'nda 20 Mısır askerini diri diri yakıp gömdü'

İsrail ordusunun 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda 20 Mısır askerini diri diri yakıp toplu mezara gömdüğü ortaya çıktı.

İsrailli gazeteci ve yazar Yossi Melman, olayı, Twitter hesabından paylaşarak duyurdu.

Yediot Ahronot gazetesi yazarı Melman, olaya tanık olan askeri yetkili Zeen Bloch'un (90) ifadelerine dayandırdığını haberinde, İsrail ordusunun 1967 Savaşı'nda Kudüs'ün batısındaki Latrun kentinde 20 Mısır askerini diri diri yaktığını ve toplu mezara gömdüğünü belirtti.

İsrail yönetiminin olaya dair uzun yıllar ağır sansür getirdiğine işaret eden Melman, 55 yıl sonra sansürün kaldırılmasıyla, gerçeğin ortaya çıktığını kaydetti.

Melman, olayın seyrini şöyle aktardı:

"Savaştan günler önce Mısır'da Nasır, Ürdün Kralı Hüseyin ile bir savunma anlaşması imzaladı. Mısır, Batı Şeria'da, hiç kimsenin toprağı olmayan Latrun yakınlarında 2 komando taburu konuşlandırdı. Görevleri İsrail içine baskın yapmak ve Lid ile yakındaki bir askeri havaalanını ele geçirmekti."

"Kaçma şansları yoktu"

İsrailli gazeteci, şöyle devam etti:

"İsrail askerleri ve Naşon Kibbutzu üyelerinin katılımıyla çatışmalar çıktı. Bazı Mısır birlikleri kaçtı, bazıları esir alındı ve bazıları cesurca savaştı. İsrail ordusu, belirli bir noktada, havan topları ateşledi ve kurak yaz ayında binlerce ekilmemiş yabani çalılık alanı ateşe verildi.

Yangında en az 20 Mısırlı asker öldüğünü kaydeden Melman, sol görüşlü Naşon Kibbutzunun askeri komutanı olan Bloch'un kendisine yaptığı açıklamada, "Yangın, sıcak ve kuru çalılarda hızla yayıldı ve kaçma şansları yoktu." dediğini aktardı.

Melman, "ertesi gün buldozerle olay yerine gelen İsrail askerlerinin bir çukur kazdığını, Mısır cesetlerini ittiğini ve üzerlerini toprakla örttüğünü" kaydederek, "Bloch ve bazı Naşon üyeleri, askerlerin, (Mısırlı askerlerin) kişisel eşyalarını yağmalayıp toplu mezarı işaretsiz bırakmasını dehşetle izlediler." diye devam etti.

"Sessizlik perdesi herkese uyuyordu"

Melman, şimdi askeri sansürün kaldırılmasının ardından konuşan Bloch'ın şu ifadelerini aktardı:

"Sessizlik perdesi herkese uyuyordu. Bilen birkaç kişi bunun hakkında konuşmak istemedi. Utanç duyuyorduk. Ama her şeyin ötesinde, bu, savaşın hararetinde İsrail ordusunun kararıydı."

Melman, İsrail'in "gizli olmayan resmi askeri belgelerinin Latrun trajedisini atladığına" dikkati çekti.???????