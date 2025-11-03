İsrailli Gazeteci, Askerlerin İşkence ve Tecavüzünü Eleştirdi

İsrailli bir gazeteci, Sde Teiman Hapishanesi'nde kelepçeli bir Filistinli esire işkence ve cinsel saldırıda bulunan İsrailli askerlerin "kahraman" olarak gösterilmesini sert dille eleştirdi ve bunun "utanç ve aşağılanma" ile anılan çağdaş İsrail'in simgesi olduğunu belirtti.

İsrailli gazeteci Yoana Gonen, Haaretz gazetesi için kaleme aldığı "Sonunda ne istiyorduk? Dünyanın haberi olmadan ve rahatsız edilmeden sessizce işkence yapabilmeyi mi?" başlıklı makalesinde İsrail'deki Sde Teiman Hapishanesi'ndeki tecavüz olayını ve Tel Aviv hükümetinin suçu örtbas ertme çabasını sert bir ille eleştirdi.

Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli esire tecavüz görüntülerini basına sızdıran eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin dün gece gözaltına alınmasının ardından yazdığı makalede konuyu değerlendiren Gonen, alaycı bir dille, "Ne mutlu bize ki ülkemiz, servetlerini hükümet yanlısı propaganda kanalları Kanal 14 ve i24 News gibi mecralara akıtmaya hazır cömert zenginlerle kutsanmış." ifadelerini kullandı.

"Çağdaş İsrail'i elleri bağlı bir Filistinli mahkuma saldıran beş askerden daha iyi temsil edecek kimse olmadığını" belirten Gonen, bu askerlerin "Gazze'nin yok edilmesi çağrılarını fazlasıyla ve kelimesi kelimesine uyguladıklarını" ifade etti.

Gonen, "Filistinli esire uygulanan işkence çağdaş İsrail için bir yüz karasıdır." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun pazar günü kabine toplantısının başında yaptığı "Bu, İsrail'in kuruluşundan bu yana maruz kaldığı belki de en şiddetli kara propaganda saldırısıdır. " yönündeki açıklamasına işaret eden İsrailli gazeteci, Netanyahu'nun bu sözlerle, askerlerin Filistinli tutukluya yönelik cinsel saldırı görüntülerinin sızdırılmasını kastettiğini, ancak videoda belgelenen suçlara değinmediğinin altını çizdi.

Gonen, makalesini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Gazze'de iki yıldır süren rastgele yıkım, askerlerin TikTok'ta savaş suçlarını paylaşması, bakanların tutuklulara yapılan işkencelerle övünmesi, gazetecilerin soykırım çağrıları yapması.. Bütün bunlardan sonra, yalnızca bir propaganda sızıntısı yaşandığında sistem nihayet yasaları hatırladı."

İsrail'in güneyindeki Sde Teiman askeri hapishanesinde bir Filistinli esire tecavüz ettikleri suçlamasıyla yargılanan İsrailli askerler, Batı Kudüs'teki Yüksek Mahkeme önünde yüzleri maskeli şekilde açıklama yapmıştı.

Askerler, kendilerine teşekkür edilmesi gerektiğini öne sürerek suçlamaları reddetmiş ve yargı sürecini "düzmece bir dava" olarak nitelendirmişti.

Sanıklardan biri, "Kucaklaşma yerine suçlamalarla, teşekkür yerine sessizlikle karşılaşmıştık." ifadelerini kullanmıştı.

İsrailli askerlerin Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran askeri başsavcı gözaltında

İsrail'deki Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli esire tecavüz görüntülerini basına sızdıran eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi dün gece gözaltına alınmıştı.

Tel Aviv yönetimi, Sde Teiman hapishanesindeki tecavüz olayının faili askerleri cezalandırmak yerine, bu olayı ortaya çıkaran askeri başsavcıyı cezalandırıyor.

Görüntüleri basına sızdırdığı iddiasıyla aşırı sağcı İsrailli bakanların hedefindeki Başsavcı Tomer-Yerushalmi, baskılar nedeniyle geçen hafta istifa etmişti.

Tecavüz görüntülerinin sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Tomer-Yerushalmi'nin yanı sıra kimliği açıklanmayan bir İsrailli daha gözaltına alınmıştı.

Sde Teiman'daki cinsel işkence görüntüleri yayınlanmıştı

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Askeri Savcılığının elinde askerlerin cinsel işkence yaparken Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayımlamıştı.

Sde Teiman gözaltı merkezinde geçen yıl Filistinli esire karşı kötü muamelede bulunan askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.

Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirmişti.

Yargılanan İsrailli askerler hakkında hala herhangi bir ceza açıklanmazken, Filistinli esire tecavüz görüntülerini basına sızdırdığı gerekçesiyle eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin gözaltına alındığı bildirilmişti.

İnsan hakları örgütlerinin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu 10 binden fazla Filistinli tutuluyor.

Tutukluların büyük kısmı, işkence, açlık ve tıbbi ihmal nedeniyle ciddi mağduriyet yaşıyor; bu durum son yıllarda çok sayıda mahkumun hayatını kaybetmesine yol açtı.