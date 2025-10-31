İsrailli Gaspçıların Batı Şeria'daki Cami ve Araçlara Saldırısı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da bir köye düzenledikleri saldırıda camiye hasar verdikleri ve bazı araçları da yaktıkları bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, bir grup gaspçı İsraillinin Ramallah kentine bağlı Deyr Dibvan'a saldırdığı belirtildi.

Kasaba sakinlerinin cuma namazında olduğu sırada beldeye saldıran gaspçı İsraillilerin Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdiği ifade edildi.

Gaspçı İsraillilerin beldedeki bir caminin camlarını kırarak hasar verdiği kaydedildi.

Beldedeki Filistinliler ile gaspçı İsrailliler arasında arbede yaşandığı aktarıldı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine inşa edilen 250'den fazla yasa dışı yerleşim yeri bulunuyor.

Gasbedilen Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinde 500 binden fazla gaspçı İsrailli kalıyor.

Gaspçı İsrailliler, sık sık Batı Şeria'da Filistin beldeleri ve köylerine saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar, kendi topraklarında işgalin boyunduruğu altında yaşamak zorunda kalan Filistinlilerin hayatlarını daha da zorlaştırıyor.