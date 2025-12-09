İsrailli eski müzakereci: "Cibaliya'daki rehinelerin çoğu İsrail'in açtığı ateşle öldü"

İsrail'in ateşkes müzakereleri heyetlerinde yer alan Nitzan Alon, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrailli esirlerin ordu saldırılarında öldürüldüklerini belirtti.

İsrailli eski müzakereci Alon, Yedioth Ahronoth gazetesine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine yönelik saldırılarda ölen esirlere dikkati çekti.

Gazze'ye sağ ulaşan İsrailli birçok esirin "çatışmalar sırasında öldüğünü" ifade eden Alon, "İstihbarat açığı nedeniyle Cibaliya'daki rehinelerin çoğu İsrail'in açtığı ateşle öldü." dedi.

İsrailli esir askerlerden Tamir Nimrodi'nin de ordunun bir binaya düzenlediği hava saldırısında öldüğünü aktaran Alon, İsrail'in saldırısında kısmen yıkılan bir binadan diğer bir esirin çıkarıldığı anlattı.

Alon, serbest kalan esirlerin anlattıklarına göre, tekrarlanan hava saldırıların kendileri için bitmeyen bir korku olduğunu kaydetti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.