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İsrailli Esirlerin Ailelerinden Netanyahu'ya Gösteri

İsrailli Esirlerin Ailelerinden Netanyahu'ya Gösteri
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İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Başbakan Netanyahu'nun istifasını talep ederek düzenledikleri gösterilere devam ediyor. Tel Aviv'deki protestolarda, Netanyahu'nun hükümetine karşı yoğun eleştiriler yapıldı.

İsrailli esirlerin aileleri, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası ve takas anlaşması talebiyle cumartesi akşamları düzenledikleri gösterilerine bu hafta da devam etti.

Bu hafta yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı Tel Aviv'deki gösterilerin merkezi her hafta olduğu gibi Savunma Bakanlığı kompleksinin önündeki Begin Caddesi oldu.

Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

İsrailli esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davul ve düdük çalan protestocular, "Hepsi hemen eve", "Yardım" yazılı dövizler taşıdı, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" şeklinde sloganlar attı.

Pek çok esir yakını, yaptıkları konuşmalarla Netanyahu hükümetine esir takası anlaşması yapma çağrısında bulundu.

Oğlu Gazze'de tutulan Einav Zangauker, ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump'a Gazze'ye saldırıları sonlandırması ve esirleri geri getirmesi için Başbakan Netanyahu'ya baskı yapması çağrısı yaptı.

AA muhabirine konuşan gösterici Beni ise Başbakan Netanyahu'nun esirleri umursamadığını, yozlaşmış olduğunu savunarak, "Esirlere yaklaşım biçiminden de anlaşılıyor ki onların serbest kalmasını istemiyor. Umursamıyor." dedi.

Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği rastgele saldırılarda onlarca İsrailli esirin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Netanyahu anlaşmaya yanaşmıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Binyamin Netanyahu'nun önerilen anlaşma taslağına ilave maddeler ekleme çabası ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı olan Philadelphi Koridoru'ndaki kontrolünü sürdürme ısrarının müzakerelerin çökmesine neden olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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