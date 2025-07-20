İsrailli Esirlerin Ailelerinden Gazze Saldırılarına Tepki

İsrailli esirlerin yakınları, ordunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'a yönelik saldırılarına bölgedeki sağ esirlerin hayatını tehlikeye atacağı gerekçesiyle tepki gösterdi.

İsrailli esir yakınları, yaptıkları açıklamada, saldırıların müzakereler için bir pazarlık aracı değil, esirlerin hayatını tehlikeye atacak bir adım olduğunu kaydetti.

İsrail ordusunun Deyr el-Belah'a yönelik yoğun saldırı başlatmasından endişe duyduklarını belirten esir yakınları, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve ordunun üst düzey yetkililerinden, saldırıların İsrailli esirlerin ölümüne neden olmayacağına ilişkin açıklama ve garanti talep etti.

İsrail'in tüm propaganda ve sahte vaatlerine karşın ailelerin "saldırıların genişletilmesinin ne anlama geldiğinin farkında olduğunu" belirten İsrailli esirlerin yakınları, Ağustos 2024'te 6 İsrailli esirin ordunun saldırısı sonucunda öldüğünü hatırlattı.

Son 24 saatte Gazze'ye en az 75 hava saldırısı

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılarını sürdürürken son 24 saatte bölgeye 75 hava saldırısı düzenlediği duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne karadan ve havadan şiddetli saldırıların yoğun biçimde sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, İsrail hava kuvvetlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği yaklaşık 75 hava saldırısında, askeri tesislerin ve altyapının hedef alındığı ileri sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Deyr el-Belah'taki Filistinliler için yayınladığı sürgün emrinin ardından, "İsrail ordusu, savaşı başlattığı günden beri ilk kez Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah sakinlerine bölgeyi terk etmeleri uyarısı yaptı." ifadelerine yer vermişti.

KAN, "İsrailli esirlerin güvenliği için" ordunun bugüne kadar Deyr el-Belah bölgesine girmediğini öne sürmüştü.