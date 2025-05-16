İsrailli Esirlerin Ailelerinden Acil Çağrı: Zaman Tükeniyor!

İsrailli Esirlerin Ailelerinden Acil Çağrı: Zaman Tükeniyor!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli esirlerin aileleri, orduya yönelik Gazze saldırılarının artmasının ardından esir yakınlarının akıbetinden endişe duyduklarını ifade etti. Aileler, Netanyahu ve Trump'a ateşkes ve esir takası için adım atma çağrısında bulundu.

İsrailli esirlerin aileleri, ordunun, aralarında yüzlerce kadın ve çocuğun bulunduğu Filistinli sivilin ölümüne yol açan Gazze Şeridi'ne saldırılarını şiddetlendirmesi nedeniyle esir tutulan yakınlarının akıbetinden endişe ettiklerini duyurdu.

İsrailli esirlerin yakınlarının bir araya geldiği çatı oluşumdan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını şiddetlendirmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgeye yaptığı ziyaretin sona ermesi haberlerinin Gazze'de tutulan yakınları için endişeye yol açtığı belirtildi.

İsrail ordusu, 19 aydır havadan ve karadan vurduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyine gece yarısı şiddetli saldırılar başlattı. Gazze'yi kalıcı işgal için kapsamlı saldırı planları yapan İsrail'in gece yarısı başlayan ve sabah şiddetlenen saldırılarında 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün sona erecek olan Orta Doğu ziyaretine işaret edilen açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin serbest kalmasını sağlayacak bir anlaşma için "yüzyılın fırsatını" kaçırmak üzere olduğu vurgulandı.

Kaçırılan tarihi fırsatın "belirgin bir İsrail başarısızlığı" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Netanyahu hükümetinin masadaki önerileri geciktirme çabasının gelecek nesillerin hafızasında yer alacağı yorumu yapıldı.

"Bunlar sevdiklerimizin geleceğinin, İsrail toplumunun geleceğinin ve Orta Doğu'nun geleceğinin kararlaştırılacağı dramatik saatlerdir." ifadelerine yer verilen açıklamada, Gazze'de tutulan İsrailli yakınları için zamanın tükenmekte olduğunun altı çizildi.

Ayrıca aileler, Netanyahu ve Trump'a Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması için derhal adım atma çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Mayıs'ta başlayan Orta Doğu turu sırasıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesinin ardından bugün sona eriyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Koşulsuz ateşkese hazırız

İstanbul görüşmesinde barış umudu! Taraflardan biri koşul sunmadı
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi

İstanbul'daki barış zirvesinde ilk görüşme sona erdi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan korucularla ilgili açıklama

MSB'den koruculara yeni iş öneren DEM Partili isme sert yanıt
Araçla önünü kestiği eşinin kafasına sıktı

Kan donduran olay! Araçla önünü kesip kafasına sıktı
Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet

Müzakerelere damga vuran kare! Ayaküstü sohbet ettiler
Süper Lig'in en pahalı futbolcusu olacak! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu

Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
Özgür Özel'den 'Espresso Lab' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı

Özgür Özel'den "Espresso Lab" çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var

İsrail gece yarısı bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon beklentileri belli oldu

Dolar, faiz ve enflasyon beklentileri değişti
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım

Taraftar çıldıracak! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi
Konya'daki depreme yakalanan kadının ilk tepkisi gülmek oldu

Depreme yakalanan kadının verdiği tepki bomba
Ünlü sunucudan magazin dünyasını sarsacak sözler: Onları tuvalette yakaladım

Ünlü sunucudan bomba itiraf: Tuvalette cinsel temasta bulunuyorlardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.