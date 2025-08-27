İsrailli Esirlerin Aileleri, Netanyahu Hükümetini Eleştirdi

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini, Hamas'ın onayladığı esir takası ve ateşkes anlaşmasını engellediği için eleştirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, esir aileleri, Hamas'la takas anlaşmasının uygulanmasındaki gecikmenin Gazze'deki esirlerin hayatını tehdit ettiğini ve acılarını artırdığını belirterek Netanyahu hükümetine karşı öfke ve memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

Esir aileleri, çatışmaların devam etmesinin, esirlerin hayatı pahasına dar siyasi çıkarlara hizmet ettiğini vurguladı.

Gazze'de esir tutulan annesi, babası ve kardeşi İsrail saldırılarında ölen Merav Spirisky, KAN'a yaptığı açıklamada, " Hükümet, dar siyasi çıkarlar uğruna halkın acılarını görmezden geliyor. Takas anlaşması bir buçuk haftadır masada olmasına rağmen İsrail bunu hayata geçirmek için harekete geçmedi." dedi.

"Kardeşimin kaldığı yer, İsrail ordusu tarafından bombalandı. Ölümü önlenebilirdi.

Gazze'de esir tutulan kardeşinin İsrail'in saldırılarında öldürüldüğüne işaret eden Spirisky, olayın ayrıntılarını şöyle anlattı:

"Kaçırıldıktan (esir alındıktan) sonra 99 gün hayatta kaldı ve diğer kaçırılanlarla birlikte kaldığı yer, İsrail ordusu tarafından bombalandı. Ölümü önlenebilirdi."

Bir diğer esir yakını Yakub Bubot ise anlaşmanın tamamen Netanyahu'nun iradesine bağlı olduğunu belirterek, "Anlaşma bir aydır var ve hala uygulamaya konulmadı. Hazır bir diplomatik seçenek var olduğu sürece askeri baskı girişimleri etkili olmayacaktır." dedi.

Bubot, İsrailli esirlerin iki yıldır çok sıkıntılı bir durumda yaşadığını, yetkililerin ise sanki zamanın hiç önemi yokmuş gibi oyalandığını dile getirdi.

"Hükümet Gazze kentini işgal planına odaklanırken kaçırılanlar (esirler) feda edilemez"

İsrailli esirin babası Kobi Ahal ise, "Bizim sesimiz sadece ebeveynlerin değil, tüm İsrail halkının sesidir. Hükümet Gazze kentini işgal planına odaklanırken kaçırılanlar (esirler) feda edilemez." dedi.

Ahal, anlaşmanın tamamlanmasının askeri güç değil, müzakere gerektirdiğini ve esirlerin güvenli bir şekilde geri dönmesi için hükümetin anlaşmayı uygulamada kararlı ve ciddi olması gerektiğini ifade etti.

Netanyahu, Hamas'ın kabul ettiği ateşkes önerisine rağmen 20 Ağustos'ta Gazze kentini işgal planının hızlandırılması emri verdiğini duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, dün yaptığı açıklamada, Hamas'ın kabul ettiği önerinin İsrail'in daha önce onayladığıyla örtüştüğünü belirterek "Cevap verme sırası İsrail'de. Ancak görünen o ki İsrail bir anlaşmaya varmak istemiyor." demişti.