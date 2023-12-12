Üye Girişi
Haberler

İsrailli esirlerin aileleri güvenlik zafiyetinin incelenmesini talep etti

Güncelleme:
Abone Ol

Gazze Şeridi'nde alıkonulan İsrailli esirlerin aileleri, hükümetten 7 Ekim'deki Hamas saldırısındaki güvenlik zafiyetinin incelenmesi için bağımsız bir komisyon kurulmasını talep etti.

Gazze Şeridi'nde alıkonulan İsrailli esirlerin aileleri, hükümetten 7 Ekim'deki Hamas saldırısındaki güvenlik zafiyetinin incelenmesi için bağımsız bir komisyon kurulmasını talep etti.

İsrail Hayom gazetesi, Yahudi Hanuka Bayramı kutlamaları için bir araya gelen İsrailli esirlerin ailelerinin, hala Gazze'de tutulan esirlerin evlerine geri getirilmesi için yapılan faaliyetlere ilişkin görüşlerine yer verdi.

Tel Aviv'deki bir otelde bir araya gelip esirlerin evlerine dönmesi dileğiyle mum yakan aileler, hükümetin esir konusunu ihmal ettiğinden ve taleplerine ilgi göstermediğinden şikayet etti.

Esir aileleri ve yakınları, hükümetten 7 Ekim saldırısına sebebiyet veren güvenlik zafiyetleri ve sorumlu kişilerin başarısızlığının incelenmesi için bağımsız bir komisyon kurmasını istedi.

Ailelerin temsilcilerinden Erez Zourkani, "Fiili olarak yenildik ve hiç kimse gözlerimizin içine bakarak sorumluluğu üstlenmiyor." dedi.

7 Ekim saldırısında ölenlerin ailelerine yardım edeceklerini belirten Zourkani, "beklemeleri için hiçbir sebep olmadığını, hayatlarının yok oluşunun örtbas edilmesine izin vermeyeceklerini ve bir inceleme komisyonu kuracaklarını" dile getirdi.

Saldırı Kurbanları Örgütü Başkanı Evi Mozis de İsrail hükümetine, kurbanların ailelerine hem psikolojik hem maddi destek verme çağrısında bulundu.

İsrailli esirlerin aileleri ve yakınları, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde tutulan esirlerin evlerine dönmesi için İsrail hükümetine baskı kurmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Tel Aviv İsrail Gazze İnsan Hakları Güvenlik Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Manchester United - Bayern Münih maçı CANLI izle! Manchester United - Bayern Münih maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 12-13 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Maçlar ne zaman başlayacak? Süper Lig ne zaman başlayacak? TV8.5 canlı izle! ŞAMPİYONLAR LİGİ TV8.5 CANLI 4K İZLE! 12 Aralık TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! PSV - Arsenal maçı CANLI izle! PSV - Arsenal maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi ikili averaj mı, genel averaj mı? Galatasaray gruptan nasıl çıkar, İHTİMALLER 2023! Lens - Sevilla maçı CANLI izle! Lens - Sevilla maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 12 Aralık EXXEN spor canlı izle! MasterChef 1. eleme adayları kim oldu? 12 Aralık eleme potasında kimler var? 12 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 12 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 12 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 12 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 12 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title