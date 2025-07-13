İsrailli Esirin Annesi, Ordunun Amacını Eleştirdi

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Matan Angrest'in annesi Anat Angrest, ordunun Gazze'yi işgal etmek için çalıştığını belirterek, asker annelerine seslendi. Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir ise Gazze'nin işgali gerektiğini savunuyor. Ateşkes müzakereleri devam ediyor.

İsrailli bir esirin annesi, ordunun esirleri kurtarmak için değil Gazze'yi işgal etmek için çalıştığını belirtti.

Gazze'deki İsrailli esir Matan Angrest'in annesi Anat Angrest, Ordu Radyosuna yaptığı açıklamada asker annelerine seslendi.

Angrest, "Umarım asker anneleri; evlatlarının Gazze'ye esirleri kurtarmak için değil orayı işgal etmek için gönderildiğini anlar." dedi.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bugün Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Gazze'nin işgal edilmesi ve sakinlerinin de zorla göç ettirilmesinin doğru yol olduğunu düşündüğünü" söylemişti.

Ben-Gvir, Hamas'la bir anlaşmaya varılmasını engellemek için kendisi gibi aşırı sağcı olan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile ortak bir cephe kurmaya çalıştığını eklemişti.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
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