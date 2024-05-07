İsrailli esir Judith Weinstein Gazze saldırılarında hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'ne bir ay önce düzenlenen İsrail saldırıları sırasında tutulduğu yerde ağır yaralanan İsrailli esir Judith Weinstein'in (70) hayatını kaybettiği bildirildi.

Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, bir ay önce tutuldukları yerde başka bir esirle birlikte İsrail saldırısı sonucu ağır yaralanan Weinstein'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Gazze Şeridi'ndeki hastaneler ve sağlık hizmetleri veren tesislerin İsrail saldırıları sonucu yıkıldığına dikkati çeken Ebu Ubeyde, 70 yaşındaki Weinstein'in yoğun bakım hizmeti alamadığını ve bu nedenle yaşam savaşını kaybettiğini aktardı.

Ebu Ubeyde, Judith Weinstein'in 7 Ekim'de de ağır yaralandığını ancak Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde tedavi edilmesinin ardından tutulduğu yere nakledildiğini ifade etti.

Judith Weinstein'in İsrail vatandaşlığı dışında aynı zamanda ABD vatandaşı da olduğu belirtiliyor.