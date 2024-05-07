Üye Girişi
Haberler

İsrailli esir Judith Weinstein Gazze saldırılarında hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'ne bir ay önce düzenlenen İsrail saldırıları sırasında ağır yaralanan İsrailli esir Judith Weinstein'in (70) hayatını kaybettiği bildirildi. Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Weinstein'in yoğun bakım hizmeti alamadığı için yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'ne bir ay önce düzenlenen İsrail saldırıları sırasında tutulduğu yerde ağır yaralanan İsrailli esir Judith Weinstein'in (70) hayatını kaybettiği bildirildi.

Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, bir ay önce tutuldukları yerde başka bir esirle birlikte İsrail saldırısı sonucu ağır yaralanan Weinstein'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Gazze Şeridi'ndeki hastaneler ve sağlık hizmetleri veren tesislerin İsrail saldırıları sonucu yıkıldığına dikkati çeken Ebu Ubeyde, 70 yaşındaki Weinstein'in yoğun bakım hizmeti alamadığını ve bu nedenle yaşam savaşını kaybettiğini aktardı.

Ebu Ubeyde, Judith Weinstein'in 7 Ekim'de de ağır yaralandığını ancak Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde tedavi edilmesinin ardından tutulduğu yere nakledildiğini ifade etti.

Judith Weinstein'in İsrail vatandaşlığı dışında aynı zamanda ABD vatandaşı da olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Gazze İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 8 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? PSG elendi mi? PSG Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Borussia Dortmund maçı ne oldu? Genel Af çıkacak mı 2024? 9. Yargı Paketi'nde AF var mı? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? PSG 0-1 Borussia Dortmund maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) PSG B.Dortmund maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Trendyol Anneler Günü hediyesi iPhone hediyesi doğru mu, gerçek mi? 8 - 10 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ Bu hafta halka arz var mı, yeni halka arz olacak mı? Halka arz olan şirketler hangileri? #129297
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title