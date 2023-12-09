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İsrailli esir askerin ölümü ailesi tarafından doğrulandı

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İsrail ordusunun Gazze'de başarısızlıkla sonuçlanan rehine kurtarma operasyonunda öldüğü duyurulan İsrailli esir askerin ölümü ailesi tarafından doğrulandı.

İsrail ordusunun Gazze'de başarısızlıkla sonuçlanan rehine kurtarma operasyonunda öldüğü duyurulan İsrailli esir askerin ölümü ailesi tarafından doğrulandı.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nde düzenlediği rehine operasyonunda öldürülen 25 yaşındaki esir asker Sa'ar Baruch'un yaşadığı Be'eri yerleşiminin yerel topluluğu ve Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu'ndan konuya ilişkin ortak yazılı açıklamada yapıldı.

Açıklamada, Hamas tarafından 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırılarda esir alınarak Gazze'ye götürülen Sa'ar Baruch'un Gazze'de öldürüldüğünün "büyük bir üzüntüyle" doğrulandığı belirtildi.

Sa'ar'ın kardeşi Idan'ın da 7 Ekim'deki saldırılarda öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, "herhangi bir esir takası anlaşması kapsamında Sa'ar'ın Gazze'deki cesedinin iadesinin talep edileceği" vurgulandı.

İsrail ordusunun başarısız "rehine operasyonu"

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, Gazze'de Hamas'ın elindeki esirlerin kurtarılması için gerçekleştirilen "operasyonun" başarısız olduğunu doğrulamış ve bu esnada 2 askerin ağır yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun açıklamasıyla eş zamanlı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da "başarısız" kurtarma girişimine ilişkin video yayımlamıştı.

Videonun başında, İsrail güçlerinin başarısızlıkla sonuçlanan girişiminde, Sa'ar Baruch isimli İsrailli askerin öldüğü, onu kurtarmak için gelenlerin de öldüğü ve yaralandığı belirtilmişti.

İsrail güçlerinin, gece 02.30'da esir askerin olduğu yere, "uluslararası savaş hukukunu ihlal edecek şekilde ambulans kullanmak suretiyle sızma girişiminde bulunduğu", bunun farkına varılmasının ardından sızan güçlerle çatışmaya girildiği kaydedilmişti.

Videoda, sızma girişiminde bulunan İsrail askerlerine ait olduğu belirtilen kan izlerinin ve yine onlardan ele geçirilen askeri teçhizatın görüntüsü ile Baruch'un cesedinin görüntüsüne yer verilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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