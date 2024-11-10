Üye Girişi
Haberler

İsrailli Esir Ailelerinden Tel Aviv'de Protesto

İsrailli Esir Ailelerinden Tel Aviv'de Protesto
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin yakınları, Netanyahu hükümetinin ateşkes ve esir takası anlaşmasına yanaşmamasını protesto etmek için Tel Aviv'de gösteri düzenledi. Göstericiler, Netanyahu'yu eleştirirken, esirlerin geri getirilmesi için çağrıda bulundu.

Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin yakınları, Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına yanaşmamasını protesto etmek için Tel Aviv'de gösteri düzenledi.

Savunma Bakanlığı kompleksinin önündeki Begin Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi, esirlerin geri getirilmesi konusunda Başbakan Netanyahu ile görüş ayrılığı yaşadığını açıklayan eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevden alınmasının ardından takas anlaşması imzalanması için ilk kez gösteri düzenledi.

Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

İsrailli esirlerin bir an önce geri getirilmesi çağrısı yaparak davul ve düdük çalan protestocular, Begin Caddesi'ndeki üst geçide "Neden hala Gazze'deler? 400 gün" yazılı devasa bir bez afiş astı.

Netanyahu anlaşmaya yanaşmıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Binyamin Netanyahu'nun önerilen anlaşma taslağına ilave maddeler ekleme çabası ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı olan Philadelphi Koridoru'ndaki kontrolünü sürdürme ısrarının müzakerelerin çökmesine sebep olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu

Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı

 Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan çıktı

Yüksel Güran konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan çıktı

 Ankara Büyükşehir, Ebru Gündeş konserinin maliyetini açıkladı

Ankara Büyükşehir, Ebru Gündeş konserinin maliyetini açıkladı
21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

21 Ağustos'ta nerede, ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 10-11 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Real Madrid Osasuna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Osasuna geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri Taksim metro intihar girişimi SON DAKİKA! 10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor? Brighton Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.