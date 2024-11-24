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İsrailli Esir Ailelerinden Hükümete Ateşkes Çağrısı

İsrailli Esir Ailelerinden Hükümete Ateşkes Çağrısı
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Hamas'ın Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda bir kadın esirin öldüğünü açıklamasının ardından, İsrailli esirlerin aileleri hükümetlerine ateşkes anlaşması çağrısında bulundu ve Tel Aviv'de protesto gösterileri düzenledi.

(ANKARA) - Hamas'ın İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda bir kadın esirin öldüğünü ve bir diğerinin de yaralandığını açıklamasının ardından İsrailli esirlerin aileleri, hükümetlerine esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir ateşkes anlaşması çağrısı yaparken; Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı protesto gösterileri düzenledi.

İsrailli esirlerin aileleri, hükümetlerinin Gazze'de kalan esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir ateşkes anlaşmasına varmasını talep ederken, Tel Aviv'de yine protesto gösterileri düzenledi. İsrailli protestocular, Tel Aviv'de yürüyüş düzenleyerek Başbakan Binyamin Netanyahu'dan Gazze'de tutulan esirlerin serbest bırakılmasını sağlamasını istedi.

Protestolar, Hamas'ın İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda bir kadın esirin öldüğünü ve bir diğerinin de yaralandığını açıkladığı sırada gerçekleşti.

İsrail hükümetinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken; IDF, konuya ilişkin açıklama yaparak hava saldırısında öldüğü Hamas tarafından iddia edilen kadının ölüm sebebine ilişkin soruşturma yapacaklarını ve Netanyahu'nun kendilerini dinlemesini isteyen esirlerin aileleriyle yakın temas halinde olacağını bildirdi.

İsrailli esirlerin aileleri, ABD Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Donald Trump'a ulaşarak, Netanyahu üzerinde büyük bir baskı ve etki yaratabileceğine inandıkları için müdahale etmesini istedi.

Avrupa Birliği'nin en üst düzey diplomatları, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant hakkında çıkarılan tutuklama kararlarının tüm üye devletler için bağlayıcı olduğunu söylerken; Macaristan Başbakanı Viktor Orban, UCM tarafından çıkarılan tutuklama kararına karşı çıkarak Netanyahu'yu Budapeşte'ye davet etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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