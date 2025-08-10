İsrailli Esir Ailelerinden Genel Grev Çağrısı

İsrailli esir ve ölen askerlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze kentini işgal kararı almasını protesto etmek ve esir takası anlaşması talebiyle halkı genel grev yapmaya çağırdı.

İsrailli esir ailelerinin oluşturduğu çatı platformundan yapılan açıklamada, 17 Ağustos sabah saat 7 itibariyle genel grev başlatılacağı duyuruldu.

Duyurulan genel greve özel şirketlerin, işçi sendikalarının ve hükümet muhalifi vatandaşların katılması beklenirken İsrailli esir aileleri partilere de greve katılma çağrısı yaptı.

İsrailli esir Matan Angrest'in annesi Anat Angrest, düzenlediği basın toplantısında, "Sevgili vatandaşlar, lütfen sessiz kalmayın. Sessizlik öldürür. İş dünyası liderlerine sesleniyorum, güç sizde." ifadeleriyle genel greve katılmalarını istedi.

İsrailli esir Nimrod Cohen'in annesi Vicky Cohen ise Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in bakanlarla Gazze Şeridi'nin işgal planıyla İsrailli esirlerin hayatının riske atılacağı yönünde tartışma yaşadığını hatırlattı.

Cohen, Genelkurmay Başkanı Zamir'in tartışmanın Gazze Şeridi'nin tamamının işgal planına karşı çıkmasının Netanyahu hükümetinin esirlerin kurtarılmasını ikinci plana attığını ortaya koyduğunu söyledi.

İsrailli esir aileleri ve hükümet muhalifleri, Gazze kentinin işgaline karşı ve kapsamlı esir takası anlaşması talebiyle başta Tel Aviv olmak üzere pek çek kentte protestolar düzenliyor.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi ise 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.