İsrailli Esir Aileleri, Netanyahu'dan Müzakere Talep Etti

İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan Hamas'ın kabul ettiği yeni ateşkes ve esir takası teklifini müzakere etmek üzere derhal heyet göndermesini talep etti.

İsrailli esir yakınlarının bir araya gelerek kurduğu çatı platformdan yapılan açıklamada, Başbakan Netanyahu liderliğindeki hükümetin üç hafta geçmesine rağmen arabulucular Mısır ve Katar'ın taraflara sunduğu yeni ateşkes önerisine resmi yanıt vermediği hatırlatıldı.

Açıklamada, "İsrail hükümetinin, Hamas'ın olumlu yanıt verdiği ve halihazırda masada olan anlaşmayı kabul etmesini ve tüm esirlerin serbest kalmasını sağlamak adına kapsamlı bir anlaşma için derhal müzakerelere başlaması" gerektiğinin altı çizilen açıklamada, Netanyahu'nun siyaseten hayatta kalma iç güdüsüyle ve koalisyonunu ayakta tutmak adına ülkeyi "bitmek bilmeyen bir savaşa" sürüklediği vurgulandı.

İsrailli esirin ailesinden Zamir'e "Gazze kentinin işgalini durdurun" çağrısı

Yaşamını yitiren İsrailli esir Carmel Gat'ın aile fertleri, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e seslenerek Gazze kentinin işgalinin esirlerin hayatına mal olacağını vurguladı.

Başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının önünde basın açıklaması yapan aile, Genelkurmay Başkanı Zamir'den Gazze kentini işgal saldırılarını durdurmaya çağırdı.

İsrailli esirin kuzeni Gil Dickman, "Sağ bir esiri hedef alacak veya yaralanmış bir askeri ilelebet toprağa gömecek mermileri ateşlemeyin. Esirleri geri getirmenin değil, onları öldürmenin yolu bu." dedi.

Hamas, dün Gazze'de kalıcı ateşkese varılmasını sağlayacak tüm önerilere açık olduğunu ilan etmişti.

Arabulucular Mısır ve Katar'ın yeni ateşkes teklifine Hamas'tan 18 Ağustos'ta olumlu yanıt gelmesine rağmen İsrail, daha önce kabul ettiği ABD teklifiyle büyük oranda aynı olan yeni öneriye resmi yanıt vermiyor.