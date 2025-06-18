İsrailli Esir Aileleri, İran Saldırıları Nedeniyle Endişeli

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Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri, İran'a yapılan saldırıların gündemi ele geçirmesi nedeniyle unutulmaktan endişe ediyor. Tel Aviv yönetiminin esirler konusunu yeterince önemsemediğini belirten aileler, protestoların bir işe yaramayacağını dile getiriyor.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri, İran'a başlatılan saldırıların ülke gündemini ele geçirmesiyle birlikte unutulmaktan endişe ediyor.

Haaretz gazetesinde yayınlanan haberde, İsrailli esirlerin ailelerine Tel Aviv yönetiminin İran'a başlattığı saldırılar soruldu.

Haberde, esir ailelerinin Gazze'de tutulan yakınlarıyla dayanışma için başkent Tel Aviv'de bir araya geldikleri iki toplanma noktasının İran'ın misillemeleri sonrası kapatıldığı aktarıldı.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın Gazze'deki esirler konusunu gündemden düşürdüğü ve esir ailelerinin gelişmelerden endişe duyduğu vurgulandı.

"Bu mesele tamamen kenara atıldı. Basın savaşa odaklandı"

İsrailli bir esirin babası Dani Miran, "Tek umursadığım oğlumu geri almak. Protestolarla ve siyasetle ilgilenmiyorum. Bu mesele tamamen kenara atıldı. Basın savaşa odaklandı." dedi.

Tel Aviv yönetiminin İsrailli esirler konusunu önemsemediğini dile getiren Miran, "Çocuklarımız terk edildi. Hiç kimse bununla ilgilenmiyor. Katar'a artık birinin (müzakere için) gideceğine inanmıyorum." diye konuştu.

İsrailli bir başka esirin babası Yehuda Cohen ise "Bu savaşı durdurmak ve çocuklarımızı geri getirmek için tüm dünyayı birbirine kattık. Gazze'de bu mesele çok önceden çözülmeliydi. Hatta şu an Gazze'de çocuklarımız ölüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
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