İsrailli emekli Tümgeneral: İsrail ordusu ölüm rakamlarını yanlış veriyor

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları saflarından gerçekleşen ölümlerle ilgili "yanlış" rakamlar verdiğini söyledi.

Brik, Haaretz gazetesi için "Ordu ve yorumcuları biraz tevazudan yoksun" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgili verilen bilgilerin doğru olmadığını belirten Brik, "Gazze Şeridi'nde başından beri savaşan komutan ve askerlerden aldığım bilgilerden şu sonuçlar çıkıyor: Hamas ile İsrail güçleri arasındaki savaş hakkında İsrail Ordu Sözcüsü ve televizyon kanallarındaki askeri yorumcular yalan beyanda bulunuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail güçlerinin kara saldırıları sonucu Kassam Tugaylarından ölenlerin sayısı çok daha düşük. Ordu, Gazze'deki Hamas ölümleriyle ilgili yanlış rakamlar veriyor." diye yazan Brik, çatışmaların büyük kısmının yüz yüze gerçekleşmediğini aktararak, "ölen ve yaralananların çoğunun direnişçilerin bomba ve tanksavar füzeleriyle hedef aldığı İsrail güçlerinden olduğunu" ifade etti.

Kassam Tugayları mensuplarının tünellerden çıkıp İsrail ordusuna ait araçlara patlayıcı yerleştirdiğini veya tanksavar füzeleriyle hedef aldığını ve tekrar tünellere döndüğünü paylaşan Brik, İsrail ordusunun, çoğunlukla tünellerde saklanan Kassam Tugayları direnişçilerine karşı mücadelesinde "hızlı bir çözüm" bulamadığına işaret ederek, "İsrail Ordu Sözcüsü ve İsrail güvenliğinden sorumlu yetkililerinin, resim netleşmeden savaşı büyük bir zafer olarak göstermeye çalıştığı açık." yorumunu yaptı.

"Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait tünelleri yok etmenin uzun yıllar alacağını" savunan İsrailli eski general Brik, "İsrail ordusunun bir yeraltı savaşı için planlama yapmadığını, doğaçlama çözümler bulmaya çalıştığını ancak etkili bir çözüm sunmanın bir yolu olmadığını" kaydetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 500'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 20 bin 915 Filistinli öldürüldü, 54 bin 918 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 164'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 498 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 311 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.