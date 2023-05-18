İsrailli emekli asker 1967'de Mescid-i Aksa'dan çaldığı anahtarı geri verdi

İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal ettiği sırada Mescid-i Aksa'nın Mağaribe Kapısı'nın anahtarını çalan emekli asker Yair Barak, anahtarı 56 yıl sonra Aksa'dan sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresine teslim etti.

İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal ettiği sırada Mescid-i Aksa'nın Mağaribe Kapısı'nın anahtarını çalan emekli asker Yair Barak, anahtarı 56 yıl sonra Aksa'dan sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresine teslim etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden paylaşılan görüntülere göre, Barak, Mağaribe Kapısı'nın anahtarını Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Direktörü Azzam el-Hatib'e verdi.

Yıllar önce yaşadıklarını anlatan Barak, İsrail ordusunun 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal ettiği sırada birliğiyle Aksa'nın Mağaribe Kapısı'na ulaştığını söyledi.

Barak, "Yanıma baktığımda anahtarı gördüm. Neden bilmiyorum uzandım ve anahtarı cebime attım. O günden bugüne, bu anahtar benimle." dedi.

Geçen yılların ardından kendisini bu konuda "rahatsız" hissettiğini aktaran Barak, "anahtarın kendisinde durmasına hakkı olmadığını, bunu hak etmediğini ve sahiplerine geri vermesi gerektiğine karar verdiğini" dile getirdi.

"Umarım insanlarda olumlu bir etkisi olur"

İsrailli emekli asker, anahtarı gerçek sahiplerine teslim ettikten sonraki hislerini şöyle anlattı:

"Şimdi buradayım ve çaldığım anahtarı geri verdim. Gerçek sahiplerine teslim edildi. İsrail'in de bunu yapması gerekiyor: Filistinlilere, topraklarını, haklarını, saygılarını, bağımsızlıklarını, özgürlüklerini ve güvenliğini vermeli."

Anahtar tesliminin Doğu Kudüs'ün işgalinin fanatik Yahudi yerleşimciler tarafından kutlandığı "bayrak yürüyüşü" gününe denk gelmesine de değinen Barak, kendisinin yıllar önce bu günü kutlamayı bıraktığını, "Kudüs'ün işgalinin paydaşı olmasına rağmen bu günü kutlamak istemediğini" ifade etti.

Barak, "Anahtarı sahiplerine teslim ederek doğru, mükemmel bir iş yaptığımı düşünüyorum. Umarım ki yaptığımın insanlarda olumlu bir etkisi olur ve bugün içinde yaşadığımız gerçeklikle ilgili düşünmelerini sağlar." diye konuştu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs

İsrail, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nın ardından Kudüs'ün doğusunu işgal etti. Uluslararası hukuka göre, Doğu Kudüs işgal altında kabul ediliyor.

Ancak İsrail, 1980 yılında tek taraflı şekilde Kudüs'ü "bütün ve birleşik başkenti" olarak ilan etti. İsrail'in bu kararı uluslararası toplum tarafından kabul görmedi.

Uluslararası hukuka göre İsrail'in Doğu Kudüs'teki hakimiyeti yasa dışı kabul ediliyor. İsrail'in Doğu Kudüs'te demografik dengeyi Yahudi nüfusa göre dengelemek için inşa ettiği yerleşim yerleri de hukuka aykırı sayılıyor.

Doğu Kudüs'ü gelecekteki başkenti olarak kabul eden Filistin, İsrail'i şehirdeki Filistinli nüfusa ayrımcılık uygulamak ve "kenti Yahudileştirmeye çalışmakla" suçluyor.

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

"Bayrak yürüyüşü"nde on binlerce Yahudi yerleşimci, Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinden geçiyor.

İsrail polisi, yürüyüş süresince Filistinlilerin yaşadığı bölgeleri yaya ve araç trafiğine kapatıyor. İsrail bayraklarıyla ırkçı marşlar söyleyerek yürüyen binlerce fanatik Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere, dükkanlarına, evlerine, araçlarına saldırdığı olaylar yaşanıyor.