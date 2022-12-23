İsrailli Elbit Şirketi, Polonya Hava Kuvvetleri'ne F-16 Simülatörü Tedarik Edecek

KUDÜS, 23 Aralık (Xinhua) -- İsrailli savunma elektroniği şirketi Elbit Systems Perşembe günü bir açıklama yaparak Polonya Hava Kuvvetleri'ne dört adet F-16 görev simülatörü tedarikini içeren 36 milyon ABD doları tutarında bir sözleşme imzaladığını söyledi.

KUDÜS, 23 Aralık (Xinhua) -- İsrailli savunma elektroniği şirketi Elbit Systems Perşembe günü bir açıklama yaparak Polonya Hava Kuvvetleri'ne dört adet F-16 görev simülatörü tedarikini içeren 36 milyon ABD doları tutarında bir sözleşme imzaladığını söyledi.

Açıklamada, 360 derece görüntüleme sistemine sahip olan ve üç boyutlu bir gerçek uçuş deneyimi sunan simülatörlerin, pilotların, uçağın temel özelliklerini öğrenme ve gelişmiş savaş uçuş yetenekleri dahil çeşitli becerilerin kazanılmasında kullanılacağı belirtildi.

Sözleşme 28 aylık bir süre içerisinde uygulanacak.

Elbit'in verdiği bilgiye göre, eğitim ve simülasyon teknolojileri, "Polonya Hava Kuvvetleri'nin gelecek simülasyon altyapısını" sunuyor ve canlı veya sanal eğitimler için diğer eğitim cihazlarına da bağlanılmasına imkan sağlıyor.