İsrailli diplomat, Afrika Birliği salonundan güvenlik görevlilerince çıkarıldı

Etiyopya'da yapılan Afrika Birliği (AfB) Liderler Zirvesi'ne katılan İsrailli diplomat, güvenlik görevlilerince dışarı alındı.

Başkent Addis Ababa'da Afrika Birliği Genel Merkezindeki oturumda üye ülke ve gözlemci ülkelerin temsilcilerinin olduğu yere izinsiz şekilde giren İsrail Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Direktörü Yardımcısı Sharon Bar-li, güvenlik tarafından salondan çıkarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrailli diplomatın şaşkınlık yaşadığı ve görevlilerle tartıştığı görüldü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat, ülkesinin akredite olmuş bir gözlemci ülke olduğunu belirterek, Afrika Birliğinin Cezayir ve Güney Afrika gibi radikal devletler tarafından esir alınmış olduğunu ileri sürdü.

Afrika Birliği Liderler Zirvesi, onlarca hükümet ve devlet başkanının katılımıyla bugün başladı.

2021 yılında yeniden gözlemci üyeliğe kabul edilen İsrail'in üyeliği birlik içinde yoğun tartışmalara neden olmuştu.

Geçen yıl yapılan zirvede, İsrail'in gözlemci üyeliğine ilişkin kesin kararın bu yıl verilmesi kararlaştırılmıştı.

Karara muhalif ülkeler, İsrail'i oylama olmadan kabul ettiği için Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'i eleştirmişti.

İsrail, Afrika Birliği Örgütünün (OAU) 2002'de yeniden yapılandırılarak AfB'ye dönüştükten sonra gözlemci üyeliğini kaybetmişti.