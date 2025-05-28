İsrailli Baskınlar Ramallah'ta Zarar Verdi

İsrailli Baskınlar Ramallah'ta Zarar Verdi
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Batı Şeria'nın Ramallah kentinin doğusundaki Ramon beldesine düzenlenen İsrail baskınlarında, Filistinlilere ait iki araç ateşe verildi ve evlerin duvarlarına İbranice yazılar yazıldı. Bu baskınlar, işgal altındaki bölgelerde artan saldırıların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin doğusundaki Ramon beldesine baskın düzenleyen İsrailliler, Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi, evlerin duvarlarına İbranice yazılar yazdı.

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup erken saatlerde Ramon beldesine baskın düzenledi.

Baskın sırasında beldede Filistinlilerin evlerinin duvarlarına İbranice semboller yazdı, iki aracı da ateşe verdi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı soykırımla eşzamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria'da da toprakları gasbeden İsraillilerin Filistin bölgelerine baskınlarında ve verdikleri zararlarda büyük artış yaşanıyor.

Fanatk Yahudiler, dün aralarında Nablus ve Ramallah kentlerine bağlı Karyut, el-Mugayyir ve Ebu Felah köylerinin de bulunduğu birçok Filistin beldesine saldırılar düzenledi. Araçları ve tarım ürünlerini yakan gruptakiler ayrıca AA foto muhabiri İsam Rimavi'ye saldırarak darbetti.

Filistin resmi verilerine göre, nisan ayında yerleşimciler, vatandaşların mülklerine yönelik 231 saldırı ve hırsızlık olayı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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