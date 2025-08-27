İsrailli Bakanlardan Batı Şeria'da Egemenlik İlanı Çağrısı

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'ne 22 aydır süren saldırıları karşısında çok sayıda ülkenin Filistin devletini tanıma kararı almasının ardından işgal altında tuttukları Batı Şeria'yı ilhak ve bölgede tek taraflı "egemenlik ilan etme" çağrısı yaptı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yakınlığıyla bilinen "Arutz Sheva" gazetesine konuşan Enerji Bakanı Eli Cohen, Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceklerini öne sürdü.

Enerji Bakanı Eli Cohen, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da 17 yeni yasa dışı yerleşim biriminin inşasına onay verilmesi dolayısıyla dün düzenlenen tören sonrası yaptığı açıklamada, Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e kadar tek devletin "Yahudi halkına ait İsrail" olacağını iddia etti.

Bakan Cohen, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi boyunca ilerleme kaydetmeleri gereken en önemli meselenin işgal altında tuttukları Batı Şeria'da "egemenlik ilanı" olduğunu ileri sürdü.

Aralarında Fransa ve İngiltere'nin olduğu pek çok Batılı ülkenin Filistin devletini tanıyacağı yönündeki açıklamalara ilişkin Cohen, İsrail'in "Filistin devleti kurmak isteyenlere" cevabının " Batı Şeria'da egemenlik" olduğunu öne sürdü.

İşgal altında tuttukları Batı Şeria'da "egemenlik ilan etmelerinin" kendisi için "Abraham Anlaşmaları" olarak bilinen normalleşme anlaşmalarının genişletilmesinden daha da öncelikli olduğunu savunan Cohen, " Batı Şeria'da gaz altyapısı kurarak ve enerji santralleri inşa ederek egemenliği yasal ve pratik olarak güçlendirmek için çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Cohen, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, "ülkenin güvenliğine, yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesi ve Batı Şeria'da 1 milyon Yahudi yerleşimciye ulaşma çabalarına önemli katkılar sağladıklarını savundu.

Arutz Sheva'ya konuşan Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar ise işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarının gasb edilmesiyle kurulan "yerleşimleri, İsrail toprakları genelinde genişletiyor ve güçlendiriyoruz. Yakında Gazze'de de aynısını yapabiliriz." dedi.

Zohar, "Egemenliği uygulama görevi, yerleşimler kurmaktan daha az önemli değil. Burada birinci ve ikinci sınıf vatandaş kalmaması için tüm İsrail topraklarına egemenlik ilan etmeliyiz. Egemenliği ilan ettiğimizde, gerçek bir şey başardığımızı söyleyebileceğiz." ifadelerini kullandı.

İşgal altında tuttukları Batı Şeria'yı ilhak etmeleri ve bölgede tek taraflı "egemenlik ilan etmelerine" ABD Başkanı Donald Trump'ın destek verdiğini öne süren Bakan Zohar, "Amacımız, Amerikalılarla birlikte bu fikri ilerletmek ve onların desteğini kazanmak." dedi.

Zohar, İsrail'in Batı Şeria'da işgalini genişletmesine ilişkin uluslararası tepkilerin Trump'ı rahatsız etmediğini savunarak, "Uluslararası baskılara rağmen bize egemenlik konusunda destek verebilir ve umarım bu adımı tamamlarız." şeklinde konuştu.

Netanyahu, sözde "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu açıklamıştı

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 13 Ağustos'ta "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

Netanyahu ise kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek, işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

"Büyük İsrail" ifadesi, Siyonist Revizyonist hareketin kurucusu ve iktidardaki Likud partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky de dahil olmak üzere bazı Siyonistler tarafından, bugünün İsrail'inin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanılıyor.