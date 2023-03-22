İsrailli Bakan Strock'tan Gazze'yi yeniden işgal hedefi

İsrail Yerleşim ve Ulusal Vizyon Bakanı Orit Strock, İsrail'in Gazze'den 2005'te ayrıldığı bölgelere yeniden döneceğini söyledi.

Koalisyon ortaklarından aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nden olan Bakan Strock, İsrail 7. televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Gazze ile ilgili olarak, "Farklı bir ulusal vizyon sürecindeyiz. Kaç yıl sürer bilmiyorum ama ne yazık ki Gazze'den ayrılmak nasıl çok fedakarlıklar gerektirdiyse, Gazze'ye dönmek de çok fedakarlıklar gerektirecek." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin İsrail'in bir parçası olduğunu öne süren Strock, "Oraya yeniden döneceğimiz bir gün gelecektir" dedi.

İsrail Meclisi, İsrail'in 2005'te abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çekildiği sırada Batı Şeria'daki 4 Yahudi yerleşim biriminin boşaltılmasını öngören yasada yapılan değişiklikleri, bugün üçüncü oylamada kabul ederek kanunlaştırmıştı.

Yeni yasaya göre, Yahudi yerleşimciler, 2005'te çıkartıldıkları Batı Şeria'daki Homeş, Ganim, Kadim ve Sanor isimli yasa dışı yerleşim birimlerine dönebilecek.

Yasa, 10 bin kadar Yahudi yerleşimcinin çıkarıldıkları yerleşim birimlerine geri dönmesini sağlamayı amaçlıyor.