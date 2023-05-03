İsrailli Bakan Smotrich'den, Netanyahu ve Ben-Gvir'e 'hükümeti düşürmeyin' çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Dini Siyonizm Partisi lideri ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i aralarındaki anlaşmazlığı çözmeye ve 4 ay önce iktidara gelen sağcı hükümeti devirmemeye çağırdı.

İsrail'in aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Dini Siyonizm Partisi lideri ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i aralarındaki anlaşmazlığı çözmeye ve 4 ay önce iktidara gelen sağcı hükümeti devirmemeye çağırdı.

Maliye Bakanı Smotrich, konuyla ilgili Twitter hesabında bir video yayınladı.

Videoda Netanyahu ve Ben-Gvir'e hitap eden Smotrich, "Koalisyon hükümetindeki arkadaşlarım, çok karmaşık bir güvenlik durumundayız, bu bir sır değil. Gazze'de Hamas, Lübnan'da Hizbullah ve Yahuda ve Samarra'da (Batı Şeria) Araplar (Filistinliler) olmak üzere tüm tehditlere farklı şekilde karşılık vermenin mümkün ve gerekli olduğuna inandığım da bir sır değil." diye konuştu.

"Teröre verilecek en büyük ödülün, mükemmel olmasa da iyi bir hükümetin devrilmesi" olduğunu ifade eden Smotrich, bu hükümetin Yahudi, Siyonist ve milliyetçi bir hükümet olduğunu ve onun devrilmesinin "teröre verilecek en büyük ödül" olacağını savundu.

Smotrich, "Başbakan'ı bugün görüşmek üzere bizimle toplantıya davet ediyorum. Farklı görüşleri ortaya çıkaracağız, farklılıkları ve tartışmayı odaya koyacağız. Birbirimize saldırmayı bırakalım." dedi.

Netanyahu ile Ben-Gvir arasındaki anlaşmazlık

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar ile İsrail ordusu arasında bu sabah varılan ateşkese karşı çıkan aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi Lideri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin Gazze'ye "yumuşak" yaklaşımı üzerine Meclis'teki oylamaları boykot edeceğini duyurmuştu.

Netanyahu'nun partisi Likud ise Ben-Gvir'e tepki göstererek, "İsrail'in önündeki hassas ve kapsamlı güvenlik meselelerinin emniyet otoriteleri, ordu, Savunma Bakanı ve Başbakan tarafından yönetildiği" açıklamasında bulunmuştu.

Likud'un açıklamasında, "Bu tartışmalara taraf Başbakan bu konulara karar verir. Eğer ki Ben-Gvir bunu beğenmiyorsa hükümette kalmak zorunda değil." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail basını, Likud partisinden isimlerin daha önce de Ben-Gvir'in çıkışlarına tepki gösterdiğini ancak ilk defa partinin kurum olarak bu konuda açıklama yaptığına dikkati çekmişti.

Ne olmuştu?

İsrail hapishanesinde 87 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın dün sabah hayatını kaybetmesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne 30'dan fazla roket atılmıştı.

Gazze'den atılan roketlerin, yerleşim alanlarına düşmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Roket atışlarına karşı İsrail savaş uçakları da Gazze'yi bombardımana tutmuştu.

Bu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki direniş grupları ile İsrail arasında ateşkes sağlandığı bildirilmişti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde başlattığı hava saldırısında 58 yaşındaki Filistinli Haşil Mübarek'in hayatını kaybettiğini, 5 Filistinlinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, durum değerlendirmesinin ve komuta kademesinin emirleri doğrultusunda bölgede "tam rutine dönüldüğü" kaydedilmişti.