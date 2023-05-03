İsrailli Bakan, onlarca Müslüman'ı katleden terörist Goldstein'in övüldüğü dini okulda konuştu

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Yahudi terörist Baruch Goldstein ve Meir Kahane gibi isimleri öven ve onların "intikamlarının alınacağını" ifade eden yazıların bulunduğu bir dini okulda konuştu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Yahudi terörist Baruch Goldstein ve Meir Kahane gibi isimleri öven ve onların "intikamlarının alınacağını" ifade eden yazıların bulunduğu bir dini okulda konuştu.

Filistinlilere karşı aşırı sağcı ve ırkçı söylemleri ve politikalarıyla tanınan Bakan Ben-Gvir, Yahudi terör örgütü "Kah" hareketinin kurucusu Haham Meir Kahane tarafından kurulan ve kendisinin de gençliğinde eğitim gördüğü bir "yeşiva"yı (geleneksel Yahudi dini okullarına verilen isim) ziyaret etti.

Haaretz'in aktardığına göre, Ben-Gvir, İsrail'in 75. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Yahudi Düşüncesi" adlı yeşivadaki konuşmasını, aşırılık yanlısı Meir Kahane ve terörist Baruch Goldstein'ı öven sözlerin yer aldığı bir yazının önünde yaptı.

Haham Kahane tarafından kurulan ve "terör örgütü" ilan edilen Arap karşıtı Kah hareketinde geçmişte aktivist olarak yer alan Ben-Gvir, aralarında hareketin eski üyelerinin de bulunduğu destekçilerine hitap etti.

Sosyal medyaya da yansıyan konuşmanın görüntülerinde, Ben-Gvir'in arkasındaki duvara asılı kumaş üzerine yazılmış metinde, Tevrat'ın Mezmurlar bölümünde geçen "Doğru kişi alınan öcü görünce sevinecek" pasajının yanı sıra fanatik Yahudi teröristleri öven ifadelerin bulunması dikkati çekti.

Söz konusu yazıda, "Kutsal olanların ruhlarının yücelmesi için Tanrı, öğretmenimiz ve Haham Meir David Kahane, Haham Binyamin Ze'ev ve Talia Kahane, Dr. Baruch Kopel Goldstein'in kanının intikamını alacaktır." ifadeleri yer aldı.

Ben-Gvir, çevresinde İsrail bayrakları ve başbakanlıktan korumalarıyla yaptığı konuşmada, "Burada açık ve net bir ideolojik mücadele yürütülüyor. Tüm İsrail halkını kötü bir yere götürmeye çalışan küçük bir grup var." dedi.

Ben-Gvir'in "terörist kahramanları": Kahane ve Goldstein

Baruch Goldstein, tarihe "El Halil Camisi (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki camiye 25 Şubat 1994'te düzenlediği terör saldırısında, ibadet eden Müslümanlara ateş açarak 29 Filistinliyi şehit etmiş, 150'den fazla kişiyi yaralamıştı.

Goldstein, Müslümanlara karşı eylemleriyle bilinen ve İsrailli aşırı sağcı Meir Kahane önderliğindeki Kach terör örgütünde 1990'a kadar aktif olarak bulunmuştu.

ABD doğumlu Kahane'nin İsrail'de kurduğu Kah partisi, Avrupa Birliği (AB), ABD ve hatta İsrail tarafından terör örgütü olarak kabul edilmesinin ardından ırkçılığı yaydığı gerekçesiyle 1988'de yasa dışı ilan edilmişti.

Gençlik yıllarından beri ırkçı görüşleri ve şiddet eylemleriyle adından söz ettiren İtamar Ben-Gvir, katliamın ardından Goldstein'a destek vermiş, ondan "kahraman" olarak söz etmiş, hatta evinin salonuna Goldstein'ın resmini asmıştı.

İsrail'de Binyamin Netanyahu öncülüğünde geçen yıl sonunda kurulan, aşırı dindar ve aşırı sağ partilerden oluşan koalisyonda yer alan Yahudi Gücü Partisinin lideri Ben-Gvir, Ulusal Güvenlik Bakanlığı koltuğuna oturmuştu.???????