İsrailli Bakan'dan İran'a Saldırı Çağrısı

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İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, İran yönetiminin devrilmesi için saldırıların sürdürülmesini talep etti. Bakan, 'Seneye Tahran'da' başlığıyla sosyal medyada görüntülü mesaj paylaştı. İsrail'in son saldırılarında İran ordusundan ve nükleer bilim insanlarından ciddi kayıplar verildi. Türkiye dahil birçok ülke, İsrail'in saldırılarını kınadı.

İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, "Tahran yönetimi devrilinceye kadar" İran'a saldırıların sürdürülmesi çağrısı yaptı.

Gamliel, sosyal medya hesabından "Seneye Tahran'da" başlıklığıyla görüntülü bir mesaj yayımladı.

İsrailli Bakan, "Tahran yönetimi görevde kalmaya devam ettikçe tehdidin var olmaya devam edeceğini" savundu.

Gamliel, " İran'da devrim için koşullar oluşturuluncaya ve Tahran yönetimi yıkılıncaya kadar" saldırıların sürdürülmesini istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 15 Haziran'da ABD basınına verdiği röportajda, İran'ın zayıfladığını "rejim değişikliğinin mümkün olduğunu" iddia etmişti.

?? İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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