İsrailli Bakan Ben-Gvir'den 'Gazze'den atılan her rokete 50 katıyla karşılık verilmesi' çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Tel Aviv hükümetine "abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan her rokete 50 roketle karşılık verilmesi" çağrısında bulundu.

Ben-Gvir, Gazze'nin bitişiğinde yer alan "Gılaf Gazze" olarak bilinen bölgedeki Yahudi yerleşim birimlerini ağaçlandırma faaliyetine katıldığı sırada İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a açıklama yaptı.

Hükümet toplantısında dün "yeni Yahudi yerleşim birimleri kurmanın Hamas'a bir yanıt" olacağının söylendiğini belirten Ben-Gvir, "Bu tek bir yanıt olacaktır. Asıl yanıt ağaçlandırma, yerleşim yeri ve bir rokete karşılık 50 roket hamlelerini içermeli." dedi.

Ben-Gvir, "Bu benim düşüncem, İsrail hükümetinin bunu uygulamasını umuyorum. İyimserim, bu hükümetin sağcı bir hükümet olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğinde kurulan ve 29 Aralık'ta Meclisten güvenoyu alan İsrail hükümeti, "İsrail tarihinin en sağcı hükümeti" olarak nitelendiriliyor.

İsrail hükümetinden dün yapılan yazılı açıklamada, kabinenin, Gazze Şeridi çevresinde 500 konutlu "Hanun" isimli yeni bir Yahudi yerleşim birimi kurulmasını onayladığı duyurulmuştu.

Yeni yerleşim biriminin, Gazze'nin doğusundaki güvenlik bariyerlerine yaklaşık 7 kilometre mesafede olacağı belirtilmişti.

İsrail ordusu ise dün Gazze'den "ateş açıldığını" ve uyarı sirenlerinin aktifleştirildiğini açıklamıştı.

İsrail-Gazze sınırında hareketlilik

İsrail ordusundan 1 Şubat Çarşamba günü yapılan açıklamada, Gazze'den bir roket fırlatıldığı, bunun İsrail hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

İsrail savaş uçakları da Gazze Şeridi'nde bulunan bazı noktaları roketlerle hedef almış, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketlere karşı güç kullanacaklarını belirtmişti.

İsrail ordusu dün de Gazze semalarında bir insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu açıklamıştı.