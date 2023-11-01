İsrailli avukatın "Gazze'de masum sivil nüfus yok" sözleri tepki topladı

"Sonsuza kadar İsrail" kuruluşu Başkanı avukat Nili Kupfer Naouri'nin, Fransız haber kanalı CNEWS'de katıldığı canlı yayında sarf ettiği "Gazze'de masum sivil nüfus yok." sözleri, program sunucusundan ve sosyal medya kullanıcılarından tepki topladı.

"Sonsuza kadar İsrail" kuruluşu Başkanı avukat Nili Kupfer Naouri'nin, Fransız haber kanalı CNEWS'de katıldığı canlı yayında sarf ettiği " Gazze'de masum sivil nüfus yok." sözleri, program sunucusundan ve sosyal medya kullanıcılarından tepki topladı.

İsrail asıllı Fransız Naouri'nin, CNEWS'de katıldığı canlı yayında, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmeleri, program sunucusunu şaşkına çevirdi.

Naouri'nin "Kusura bakmayın ama Gazze'de masum sivil nüfus yok." sözleri karşısında ne diyeceğini bilemeyen sunucu, İsrailli avukatın sözünü kesti.

Sunucu, Gazze'de çok sayıda kadın ve çocuğun ölümünü yok sayan ifadelere, "Bunlar dinlenebilir şeyler değil." diyerek tepki gösterdi.

Naouri'nin canlı yayındaki açıklamaları, sosyal medya kullanıcılarınca da eleştirildi.