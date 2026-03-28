İsrail askerlerinden, Batı Şeria'daki Filistinlilere saldırıları, ihbar olsa da görmezden geldikleri itirafı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını, önceden ihbar almalarına rağmen görmezden geldiklerini, olay yerine kasıtlı olarak geç gittiklerini ve İsraillileri değil Filistinlileri gözaltına aldıklarını itiraf etti.

Haaretz gazetesinin haberine göre, yaklaşık 200 yedek asker, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e, "Son zamanlarda meydana gelen Yahudi terörüne ilişkin derin endişelerimizi ifade etmek için size yazıyoruz." ifadeleriyle başlayan bir mektup yazdı.

İsrailli askerler, mektupta "Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik şiddet ve terör eylemlerinin geçmişte olduğundan daha fazla yaşandığını görüyoruz." ifadesine yer verdi.

"Yahudi terörüne karşı tutum"un bu tür olayların görmezden gelinmesine neden olduğunu kaydeden İsrailli askerler, bazı yedek askerlerin Filistinlilere yönelik saldırılara doğrudan katıldığı olayların varlığına dikkati çekti."

Mektuba imza atan askerlerden biri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının önceden bilindiği, buna rağmen görmezden gelip olay bittikten sonra bölgeye intikal ettiklerini, bölgeye ulaştıktan sonra ise Filistinlilerin evlerini, araçlarını kundaklayan, onlara saldıran Yahudileri dinleyip kibarca gitmelerini rica ettiklerini ve olaya karışan Filistinlileri gözaltına aldıklarını itiraf etti.

İsrailli asker, saldırıya uğrayan Filistinlilere karşı harekete geçtiklerini ve onlara karşı gerçek mermi kullandıklarını söyledi.

Bir başka imzacı asker ise, Gazze'de işlediklerini insanlık suçlarını Batı Şeria'da sürdürdüklerine işaret ederek "Gazze'deki savaşta uzun bir görev süresi geçirdik ve orada esirlere karşı uygulanan aşırı saldırganlık, şiddet ve genel olarak ele geçirdiğimiz Filistinli evlerdeki mülkleri tahrip etme ve eşyaları yağmalama gibi her türlü uygulama, bizimle birlikte Batı Şeria'ya geldi." itirafında bulundu.

Temel görevlerinin Yahudi yerleşimleri ve yerleşimcileri korumak olduğunu belirten İsrailli asker, Filistinlilerin iddialarını tamamen görmezden geldiklerini ve Filistinlilerin toprakları gasbedilerek kurulan yasadışı yerleşimlerdeki İsrailliler hakkında hiçbir şey yapmadıklarını kaydetti.

Haaretz'in haberinde Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da sadece güvenliğin İsrail'e bırakıldığı C ve B bölgelerinde değil, güvenliğin Filistin yönetimine ait olduğu A bölgelerinin derinliklerinde de saldırılar düzenlemeye başladığına dikkati çekildi.

İşgal altındaki Batı Şeria

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idaresi ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.