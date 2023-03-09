İsrailli Askerler Üç Filistinliyi Öldürdü
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CENİN, 9 Mart (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir askeri baskın sırasında İsrailli askerler tarafından üç Filistinlinin öldürüldüğü hasar görmüş aracı inceleyen insanlar.
CENİN, 9 Mart (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir askeri baskın sırasında İsrailli askerler tarafından üç Filistinlinin öldürüldüğü hasar görmüş aracı inceleyen insanlar. Filistin Sağlık Bakanlığı, Perşembe günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin güneyinde yer alan Caba köyünde İsrailli askerler tarafından üç Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel